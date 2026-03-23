Δίκη Τεμπών: «Κόκκινη κάρτα» από τους δικηγόρους για την ακαταλληλότητα της αίθουσας

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων καταγγέλλει ότι οι συνθήκες διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη προσβάλλουν τους διαδίκους και δεν διασφαλίζουν τους όρους μιας «δίκαιης δίκης». Σε μια ασυνήθιστα αυστηρή ανακοίνωση, το δικηγορικό σώμα επισημαίνει ότι η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης στο υπολείπεται των ελάχιστων προϋποθέσεων για μια διαδικασία τέτοιου βεληνεκούς. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας η πολύκροτη και ιστορική δίκη ξεκίνησε με σοβαρές οργανωτικές αρρυθμίες και σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους:

-Η αίθουσα δεν πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης, περιορίζοντας την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων.

-Υπάρχουν σοβαρά κενά στην ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, δεδομένου του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων και του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

-Η τρέχουσα εικόνα της αίθουσας αποτελεί προσβολή για όλους τους παράγοντες της δίκης, αλλά πρωτίστως για τη μνήμη των θυμάτων.

Θεσμική παρέμβαση στη Διεύθυνση του Εφετείου

Η Συντονιστική Επιτροπή δεν περιορίστηκε στην ανακοίνωση, αλλά προχώρησε σε άμεση συνάντηση με τη Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας. Κατά τη συνάντηση εκτέθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα που προκάλεσαν τις συνεχείς διακοπές και την αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι από νωρίς το πρωί βρέθηκαν εντός και εκτός του δικαστικού μεγάρου απαιτώντας δικαίωση.

Το αίτημα για άμεσα μέτρα

Οι δικηγόροι καλούν πλέον την Πολιτεία να εγκαταλείψει τη στάση αναμονής και να λάβει άμεσα μέτρα. Το αίτημα για αλλαγή αίθουσας ή τη ριζική αναδιαμόρφωση του χώρου κρίνεται πλέον επιτακτικό, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της διαδικασίας.

Όπως τονίζουν νομικοί κύκλοι, μια δίκη που αφορά όλη την ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να διεξάγεται υπό συνθήκες που τροφοδοτούν τη δυσπιστία και την ένταση, αλλά οφείλει να αποτελέσει το πρότυπο της ορθής απονομής Δικαιοσύνης.