ΣΥΡΙΖΑ: Αποτυχία Φλωρίδη το αίσχος στην αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών

Για κυβερνητική και προσωπική αποτυχία του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την αίθουσα διεξαγωγής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, κατά την έναρξη εκδίκασης της υπόθεσης σήμερα Δευτέρα (23/3).

Το κόμμα της αντιπολίτευσης, τονίζει, με ανακοίνωσή του:

«Το αίσχος με την ασφυξία στην αίθουσα όπου θα διεξαχθεί η δίκη για το έγκλημα των Τεμπών, επιβεβαιώνουν όχι απλώς την ανικανότητα, αλλά και τον κυνισμό του κ. Φλωρίδη και της κυβέρνησης.

Δεν κατάφερε το στοιχειώδες: να βρει και να οργανώσει κατάλληλο χώρο για να διεξαχθεί με αξιοπρέπεια και σεβασμό η δίκη για μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό είναι το χρέος, όχι το δικό του, αλλά μιας Πολιτείας που σέβεται τους πολίτες, τους συγγενείς των θυμάτων, τη μνήμη των ίδιων των θυμάτων.

Ας αναζητήσουν οι πολίτες τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, που διαβεβαίωνε από τον …Οκτώβριο του 2024 ότι «κινήθηκε γρήγορα», που επαναλάμβανε ξανά στις αρχές του Φεβρουαρίου ότι ο χώρος «είναι παντελώς έτοιμος», σχεδόν πανηγυρίζοντας.

Και ας δουν και τις σημερινές εικόνες ντροπής από τη Λάρισα, όπου συγγενείς βρέθηκαν να κάθονται στο… εδώλιο γιατί η αίθουσα δεν πληρεί καμιά απολύτως προϋπόθεση.

Αυτός ο υπουργός, αυτή η κυβέρνηση και ο επικεφαλής της, προσβάλλουν κάθε μέρα τους πολίτες».