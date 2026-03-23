Κώστας Τσουκαλάς για δίκη Τεμπών: «Η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης δεν έκανε τη δουλειά της»

Για τα όσα διαδραματίστηκαν από το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου 2026 στη Λάρισα, στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, μίλησε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος σχολίασε ότι η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης δεν έκανε καλά τη δουλειά της.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ: «Το τραύμα των Τεμπών παραμένει ακόμα ανοικτό. Η δίκη που ξεκινάει σήμερα, είναι μια κορυφαία στιγμή στον αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων και των συγγενών τους. Στον αγώνα για να μάθει η ελληνική κοινωνία ποια είναι η αλήθεια και να απονεμηθεί δικαιοσύνη.

Όλο το προηγούμενο διάστημα γίναμε μάρτυρες μιας προσπάθειας αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης και διάχυσης ευθυνών.

Το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, ενώ υπήρχαν τρία χρόνια για να προετοιμαστεί η δίκη, δεν υπάρχει αίθουσα, όπως φαίνεται, που να χωράει ταυτόχρονα κατηγορουμένους, συγγενείς και δικηγόρους δείχνει πως η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν έκανε τη δουλειά της όπως θα έπρεπε».

Για τα κυβερνητικά μέτρα ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε: «Η ανάληψη μέτρων από πλευράς της κυβέρνησης σήμερα, έγινε αργοπορημένα, αφού οι τιμές πετρελαίου και βενζίνης έχουν προ ημερών ξεπεράσει τα δύο ευρώ και ήδη διαμορφώνουν ασφυκτικό πλαίσιο για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Δεν υπήρξε καμία διευκρίνιση πώς θα ενεργοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η ειδική στήριξη για τη βενζίνη η οποία ανακοινώθηκε, δεν επαρκεί και δεν μπορεί να είναι μία παρέμβαση που θα έχει αποτέλεσμα, αν δεν συνοδευτεί με επέκταση του πλαφόν και στα διυλιστήρια και παρέμβαση με προσωρινή μείωση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και στον ΦΠΑ.

Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση δεν τολμάει. Δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με ισχυρά συμφέροντα προκειμένου να διαμορφώσει ένα πλαίσιο προστασίας της κοινωνίας από την κρίση».

