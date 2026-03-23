Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Όχι» Φάμελλου στην πρόσκληση Ανδρουλάκη

Αρνητική απάντηση έστειλε, μέσω επιστολής, στον Νίκο Ανδρουλάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόσκληση που είχε απευθύνει για τη συμμετοχή σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί».

Η πρόσκληση του κ. Ανδρουλάκη επί της ουσίας πέφτει στο κενό καθώς και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ο οποίος έχει λάβει ανάλογη πρόσκληση αυτή την εβδομάδα αναμένεται ότι θα παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθαρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα χαιρετήσει την έναρξη του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ωστόσο:

«Δεν θεωρώ όμως ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου σας, καθώς αυτό αποτελεί μία κορυφαία εσωκομματική διαδικασία του κόμματός σας».

Η επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου





Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,Σας ευχαριστώ για τις επιστολές που μας αποστείλατε ενόψει του επικείμενου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής. Θα χαιρετίσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου σας, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή σας, με τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας και βουλευτή Ηλείας, Διονύση Καλαματιανό.Δεν θεωρώ όμως ότι μπορεί να διοργανωθεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τραπέζι προγραμματικού διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου σας, καθώς αυτό αποτελεί μία κορυφαία εσωκομματική διαδικασία του κόμματός σας.Θα ανταποκριθούμε θετικά σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο επίπεδο διαλόγου επιθυμεί να διοργανώσει στο μέλλον είτε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, είτε άλλο προοδευτικό κόμμα ή κίνηση και θα αναλάβουμε και εμείς αντίστοιχες πρωτοβουλίες, επειδή θεωρούμε ουσιώδη αυτόν τον διάλογο για την ενότητα και ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, που αποτελεί σήμερα τη βασική πολιτική αναγκαιότητα των προοδευτικών πολιτών.Εύχομαι κάθε επιτυχία και καλές αποφάσεις στο Συνέδριό σας.Με εκτίμηση,Σωκράτης ΦάμελλοςΠρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία