Ορκίστηκε βουλευτής ο Βαγγέλης Γιαννακούρας - Στη θέση του Κωνσταντινόπουλου

Βουλευτής ορκίστηκε ο Βαγγέλης Γιαννακούρας, αντικαθιστώντας τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ο οποίος παρέδωσε τη βουλευτική του έδρα την περασμένη εβδομάδα, αφότου διαγράφη από την «πράσινη» Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο νέος βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ έδωσε θρησκευτικό όρκο και αναλαμβάνει άμεσα κοινοβουλευτικά καθήκοντα.

«Άξιος! Καλή δύναμη!» του ευχήθηκαν οι συνάδελφοί του. «Συγχαρητήρια. Με Υγεία και τύχη!» είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας είναι ιατρός.