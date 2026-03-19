Πόσες διαγραφές έχει κάνει ο Ανδρουλάκης;

Σήμερα στις 13.00 ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος πραγματοποιεί την τελευταία του ομιλία στη Βουλή και παραδίδει την έδρα, όπως αποφάσισε μετά τη διαγραφή του από το Νίκο Ανδρουλάκη την περασμένη εβδομάδα.

Επιχειρώντας χθες να αποτινάξει από πάνω του τη ρετσινιά του προέδρου που παίρνει κεφάλια, ο Ανδρουλάκης δήλωσε ότι είναι ο πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές ever. «Σέβομαι τη διαφορετική άποψη και στα όργανα και στον δημόσιο λόγο και το έχω αποδείξει. Οι διαγραφές δεν είναι η στρατηγική μου ούτε η προτεραιότητα μου. Είναι το έσχατο μέσο, όταν βλέπω να πυροβολούν τα πόδια της παράταξης και της συλλογικής προσπάθειας», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κίνησαν τη δημοσιογραφική μου περιέργεια και ανέτρεξα στο αρχείο μου να βρω πόσους και ποιους έχει διαγράψει ο Ανδρουλάκης αυτά τα πέντε χρόνια της προεδρίας του.

Έχουμε και λέμε λοιπόν (κι ελπίζω να μην ξεχνώ κάποιον, διευκρινίζω ότι δεν υπολογίζω μεσαία στελέχη, συνδικαλιστές, αυτοδιοικητικούς κτλ που μπορεί να διαγράφηκαν προσωρινά από την αρμόδια Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ):

Η πρώτη διαγραφή ήταν η Εύα Καϊλή για τη γνωστή υπόθεση του Qatar Gate. Ακολούθησε ο βουλευτής Ξάνθης Μπαράν Μπουρχάν (για μη πολιτικούς λόγους, αφορούσε μια δικαστική υπόθεση που σχετίζεται με την επαγγελματική του ιδιότητα ως ψυχίατρος και πρόσφατα τελεσιδίκησε αθωωτικά για εκείνον). Το Πάσχα του 2025 διαγράφηκε για ένα χρόνο η Κατερίνα Μπατζελή (επιστρέφει τον Απρίλιο) για δηλώσεις που άφηναν υπονοούμενα για τον Ανδρουλάκη (είχε πει ότι «να ακολουθούμε το “λανγκάζ” της Ν.Δ. επιβεβαιώνει ότι σε τραβάει από το δεξί πέτο κάποιος».

Πριν μερικές εβδομάδες καρατομήθηκε ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαΐδης για μπαραζ παραληρηματικών δηλώσεων που έφτασε στο σημείο να αφήνει ανοιχτό να συμπράξει το ΠΑΣΟΚ και με δικτατορικά καθεστώτα, αν κινδυνεύσει η Ελλάδα. Και τελευταίος ο βουλευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που προέβλεψε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει τύχη στις εκλογές με βάση τη σημερινή δημοσκοπική του εικόνα.

Σύνολο πέντε διαγραφές σε πέντε χρόνια, τριών βουλευτών, μιας ευρωβουλευτή και ενός στελέχους. Πολλές δεν είναι ούτε λίγες, αναλογία μία το χρόνο, εξαρτάται βέβαια με ποιος συγκρίνεται ο Ανδρουλάκης, γιατί ας πούμε ο Ανδρέας είχε τις διαγραφές στο τσεπάκι... Τώρα, αν θα υπάρξει και έκτος, αν κάποιοι συνεχίσουν το ίδιο βιολί, δεν το αποκλείω καθόλου.