Κωνσταντινόπουλος: «Αντίο» με αιχμές σε Ανδρουλάκη - Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τον χειροκρότησαν όρθιοι

Διακομματικό χειροκρότημα έλαβε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στην συγκινησιακά φορτισμένη αποχαιρετιστήρια ομιλία του από βήματος της Βουλής, η οποία είχε αυξημένη δόση αιχμών προς τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Η χώρα δεν έχει ισχυρή αντιπολίτευση»

«Δυστυχώς η χώρα δεν έχει ισχυρή αντιπολίτευση, αυτή είναι η αλήθεια και η αλήθεια δεν διαγράφεται με μια κομματική απόφαση», υποστήριξε, ρίχνοντας «καρφιά» προς την ηγεσία, μιλώντας για «δυσαρμονία» με τις ανάγκες της παράταξης και της πατρίδας.

«Ο θρίαμβος στους κομματικούς μηχανισμούς είναι παροδικός. Τον λαό πρέπει να κερδίζει κανείς και να υπηρετεί τις ανάγκες του. Όχι τις προσωπικές επιδιώξεις», ανέφερε εξίσου αιχμηρά.

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Αρκάς πολιτικός, δίχως να ανοίγει τα χαρτιά του για το πολιτικό του μέλλον, τόνισε πως η απόφασή του να παραδώσει την έδρα αποδεικνύει πως δεν σκοπεύει να περιφέρει την εντολή των πολιτών από κόμμα σε κόμμα για προσωπική επιβίωση. Την ίδια στιγμή, επεσήμανε πως ο ίδιος έβαλε πλάτη στα δύσκολα, ακόμη και τις άγριες ημέρες κατά τις οποίες η χώρα είχε βυθιστεί στο σπιράλ των μνημονίων.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έκανε μάλιστα ειδική αναφορά στην υπόθεση των υποκλοπών: «Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε τότε από τη δήλωση μου, με τα γνωστά δημοσιεύματα για πιθανή διαγραφή μου, με εξέπληξε. Ως στενός συνεργάτης του προέδρου τότε, έπαιξα καταλυτικό ρόλο στο να μη δεχτεί να ενημερωθεί από την κυβέρνηση για το λόγο παρακολούθησης του, αλλά να ακολουθήσει το θεσμικό δρόμο της Δικαιοσύνης με τα γνωστά αποτελέσματα», όπως ανέφερε.

Ποιοι τον χειροκρότησαν - Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που σηκώθηκαν όρθιοι

Ο επί 17 συναπτά έτη βουλευτής Αρκαδίας έλαβε ζεστό διακομματικό χειροκρότημα, ενώ βουλευτές από όλες τις πτέρυγες έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν αμέσως μόλις κατέβηκε από το βήμα για τελευταία φορά.

Εντός της αίθουσας την ώρα της ομιλίας του βρίσκονταν συνολικώς 13 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα οι Παύλος Γερουλάνος, Παύλος Χρηστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Γιώργος Νικητιάδης, Απόστολος Πάνας, Χριστίνα Σταρακά, Τάσος Νικολαΐδης, Ανδρέας Πουλάς, Ευαγγελία Λιακούλη, Κατερίνα Σπυριδάκη, Στέφανος Παραστατίδης και Πάρις Κουκουλόπουλος. Άπαντες οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τον χειροκρότησαν, με εξαίρεση τον Γιώργο Νικητιάδη.

Μάλιστα, τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σηκώθηκαν όρθιοι για να τον χειροκροτήσουν. Ο λόγος για τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον Τάσο Νικολαΐδη, την Ευαγγελία Λιακούλη και την Χριστίνα Σταρακά.