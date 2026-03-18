«Γιατί διέγραψα τον Κωνσταντινόπουλο» - Η «απάντηση» του Οδυσσέα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μέσω του Mega επιχείρησε να εξηγήσει με πολιτικούς όρους την απόφασή του να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο αφού πρώτα είπε πως είναι ο πρόεδρος με τις λιγότερες διαγραφές... ever.

Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κάθε άλλο παρά απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες διαγραφές, είπε ευθέως πως ο κ. Κωνσταντινόπουλος είχε διαφορετική στρατηγική την οποία μάλιστα «εργαλειοποιεί η ΝΔ».

«Δεν είναι θέμα άλλης άποψης, είναι ένα θέμα άλλης στρατηγικής. Δεν δέχομαι κανένας να πυροβολεί τη συλλογική μας προσπάθεια και ιδιαίτερα άνθρωποι που έχουν ευνοηθεί από το ΠΑΣΟΚ» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος παρέδωσε την έδρα του, προκαλώντας σαφώς ένα ρήγμα στην επιχειρηματολογία της Χαριλάου Τρικούπη έπειτα από ημέρες σιωπής και ενόψει της αυριανής ομιλίας του στην Ολομέλεια έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Καλημέρα !

Αν η λέξη ευχαριστώ μπορεί να ανταποδώσει την αγάπη σας , την στήριξη και όσα λέτε και γράφετε για εμένα , να την πω όσες φορές

Σήμερα θα ψηφίσω το νέο Αντιπρόεδρο και αύριο στις 13:00 θα μιλήσω στην ολομέλεια της βουλής , όπου θα παραδώσω την έδρα μου . pic.twitter.com/IRATpZve4P — ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (@Odysseas_) March 18, 2026

