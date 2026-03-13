Το λάθος timing της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου από τον Ανδρουλάκη και η στάση των δελφίνων

Τα όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα στην Χαριλάου Τρικούπη, θα μπορούσαν κάλλιστα να συγκριθούν με θεατρική επιθεώρηση.Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλουαπλώς επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά πως έχει χαθεί η μπάλα στο ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που όλοι ασχολούνταν με τις βολές Σαμαρά στον Μητσοτάκη για την Cevron, o Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε την συγκεκριμένη μέρα για να καρατομήσει τον βουλευτή Αρκαδίας και αντιπρόεδρο της βουλής κάνοντας τους επικοινωνιολόγους να σηκώνουν τα χέρια ψηλά και στο Μαξίμου να ανοίγουν σαμπάνιες.

Στον αντίποδα ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος (λάθος ή σκόπιμα δεν το γνωρίζω ) αμφισβήτησε τον Νίκο Ανδρουλάκη όταν εκείνος ήταν στο Στρασβούργο για να αναδείξει το ζήτημα των υποκλοπών. Μία υπόθεση που έχει πλήξει προσωπικά τον πρόεδρο του κόμματος.

Το ΠΑΣΟΚ , ενόψει του συνεδρίου, βουλιάζει ολοένα και περισσότερο στην εσωστρέφεια. Αν ήταν σήριαλ στην τηλεόραση σίγουρα τα νούμερα της τηλεθέασης θα είχαν χτυπήσει «κόκκινο», δεν ισχύει όμως στις δημοσκοπήσεις. Η «βελόνα» με το κλίμα που επικρατεί θα ξεκολλήσει, αλλά προς τα κάτω και ο κίνδυνος να βρεθεί πίσω από την Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο είναι ορατός.

Όσοι διεκδίκησαν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ το 2024 ετοιμάζονται να ξαναφορέσουν το κοστούμι του υποψηφίου. Πρώτος στόχος είναι το συνέδριο αλλά αυτό είναι απολύτως ελεγχόμενο από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Χάρης Δούκας, που έχει ντυθεί Βενιζέλος, περιμένει πότε θα του δοθεί η ευκαιρία να μεταβεί στο… Ζάππειο για να θέσει ζήτημα ηγεσίας, καθώς ο Δήμος Αθηναίων από την πρώτη στιγμή φάνταζε μικρός για τις φιλοδοξίες του.

Ο Παύλος Γερουλάνος ακολουθεί την τακτική του «ώριμου φρούτου», αλλά όταν αποφασίσει να μιλήσει γίνεται viral. Η φράση περί «κολλημένης βελόνας» που την χρησιμοποιούν εντός και εκτός της Χαριλάου Τρικούπη είναι δικής του έμπνευσης.

Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει ρίξει τους τόνους και τηρεί στάση αναμονής, ενώ ο Μανώλης Χριστοδουλάκης κρατά κλειστά τα χαρτιά του και οργανώνεται προκειμένου να ισχυροποιηθεί περαιτέρω στην βάση του ΠΑΣΟΚ ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.

Τα τελευταία 24ωρα τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν για το αν ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι εκείνος που θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές κάλπες την άνοιξη του 2027.