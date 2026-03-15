ΠΑΣΟΚ: Σε εξέλιξη η εκλογή συνέδρων - Ψήφισαν Δούκας και Διαμαντοπούλου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ανάδειξης συνέδρων ενόψει του 4ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, με μέλη και φίλους του κόμματος να προσέρχονται στις κάλπες σε όλη τη χώρα.

Το εκλογικό του δικαίωμα άσκησε στη Χαριλάου Τρικούπη ο Χάρης Δούκας, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκλογής συνέδρων για το επικείμενο συνέδριο του κόμματος.

Ψήφισε ο Χάρης Δούκας στις εκλογές για τους αντιπροσώπους του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.



Δούκας: «Πρώτο βήμα για την υπέρβαση»

Σε δήλωσή του, ο κ. Δούκας υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των μελών στη διαδικασία, επισημαίνοντας ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την πορεία της παράταξης.

«Το βασικό ζητούμενο είναι η μεγάλη συμμετοχή των μελών. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις επόμενες εκλογές, αρκεί να το πιστέψουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ψήφισε και η Διαμαντοπούλου

Στο εκλογικό κέντρο της Γλυφάδα ψήφισε επίσης η Άννα Διαμαντοπούλου, συμμετέχοντας στη διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων για το προσεχές συνέδριο του κόμματος.

Η κ. Διαμαντοπούλου έγινε δεκτή με θερμό κλίμα από φίλους και μέλη του κόμματος, με τους οποίους συνομίλησε για λίγα λεπτά πριν ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα.

«Από το πρωί γίνεται χαμός σε όλες τις κάλπες του συνεδρίου. Αυτή δεν είναι εικόνα μικρού κόμματος. Είναι απόδειξη ότι η παράταξη ενώνεται ξανά με την κοινωνία», δήλωσε.

Παράλληλα υποστήριξε ότι, παρά τις δυσκολίες και τις αστοχίες, οι πολίτες μπορούν να οδηγήσουν σε πολιτική ανατροπή.

«Παρά τις γκρίνιες και τις αστοχίες, οι πολίτες και ο λαός θα κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, πρώτα στο βήμα προς το συνέδριο και στη συνέχεια στις εκλογές», πρόσθεσε.