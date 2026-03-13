ΠΑΣΟΚ σε κρίση μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Το μέτωπο Γερουλάνου -Δούκα και η υπονόμευση

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει το ΠΑΣΟΚ μετά την αιφνίδια απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η κίνηση αυτή, αντί να «επιβάλει» την τάξη, φαίνεται πως άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, με κορυφαία στελέχη να παίρνουν αποστάσειςκαι το κόμμα να βυθίζεται σε μια νέα φάση εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

Σε διευκρινίσεις για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα προχώρησε το ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση της ηγεσίας του κόμματος.

«Δεν διεγράφη για τις απόψεις του»

Σύμφωνα με πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν απομακρύνθηκε από την ΚΟ λόγω των πολιτικών του θέσεων, αλλά επειδή – όπως υποστηρίζεται – συστηματικά υπονόμευε τις κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες του κόμματος.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «πυροβολούσε τα πόδια του ΠΑΣΟΚ» σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα αναλάμβανε πρωτοβουλίες που έφερναν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, ενώ παράλληλα απέφευγε συνειδητά να αναδείξει το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τις θέσεις του Κινήματος στον δημόσιο λόγο του.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι πρόσφατα επέλεξε ξανά «τον μονόλογο της υπονόμευσης της παράταξης», σε μια συγκυρία κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ επιχειρούσε να αναδείξει σημαντικά πολιτικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι την ίδια περίοδο:

στη Βουλή αναδεικνυόταν από βουλευτές του κόμματος η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καταγγελίες για κυβερνητική συγκάλυψη ευθυνών υπουργών της Νέας Δημοκρατίας μέσω απόκρυψης επιβαρυντικών εγγράφων,

διεξαγόταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συζήτηση για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία – σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – εκθέτει την κυβέρνηση,

ενώ παράλληλα στη Βουλή αναδεικνύονταν τα προβληματικά σημεία των νέων συμβάσεων για τους υδρογονάνθρακες.

«Η ενότητα δεν είναι μάχη οπισθοφυλακών»

Κλείνοντας, από τη Χαριλάου Τρικούπη τονίζεται ότι η ενότητα στο κόμμα σημαίνει σύνθεση διαφορετικών απόψεων, ομοψυχία και σύγκλιση δυνάμεων στην προσπάθεια για πολιτική αλλαγή απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι η ενότητα δεν μπορεί να συγχέεται με «μάχες οπισθοφυλακών», «λευκή απεργία» ή πρακτικές που – όπως αναφέρεται – υπονομεύουν τον αγώνα της παράταξης και εξυπηρετούν προσωπικές ατζέντες.

Αναταραχή στη «βιτρίνα»: Το μέτωπο Γερουλάνου - Δούκα

Παρά τις διευκρινίσεις, το κλίμα στο εσωτερικό του κινήματος παραμένει βαρύ. Η διαγραφή προκάλεσε την άμεση διαφοροποίηση πρωτοκλασάτων στελεχών, οι οποίοι βλέπουν την κίνηση αυτή ως πλήγμα στην πολυφωνία και την ενότητα της παράταξης.

Ο Παύλος Γερουλάνος και ο Χάρης Δούκας, μαζί με άλλα στελέχη, φαίνεται να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τον χρόνο και τον τρόπο της διαγραφής. Οι αντιδράσεις τους δεν εστιάζουν μόνο στο πρόσωπο του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, αλλά στη γενικότερη στρατηγική «περίφραξης» του κόμματος, την οποία θεωρούν ότι οδηγεί σε εσωστρέφεια και απομόνωση σε μια στιγμή που το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να εμφανίζεται ως η μόνη αξιόπιστη εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.