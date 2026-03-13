Ποιος είναι ο Βαγγέλης Γιαννακούρας που παίρνει τη θέση Κωνσταντινόπουλου στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

Αλλαγές στην κοινοβουλευτική σύνθεση του ΠΑΣΟΚ φέρνει η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, με απόφαση Ανδρουλάκη, ο οποίος παρέδωσε την έδρα του. Τη θέση του αναλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών, ο γιατρός και πρώην αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Βαγγέλης Γιαννακούρας.

Την επίσημη ενημέρωση έκανε τηλεφωνικά ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επικοινώνησε με τον Γιαννακούρα για να τον ενημερώσει για την επικείμενη ορκωμοσία του.

Ο Γιαννακούρας, που είχε «κονταροχτυπηθεί» εκλογικά με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο στις τελευταίες εθνικές εκλογές στην Αρκαδία, αποτελεί πλέον το νέο πρόσωπο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Πριν ορκιστεί, θα πρέπει να παραιτηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς οι δύο ιδιότητες είναι ασυμβίβαστες. Τη θέση του στην Περιφέρεια θα αναλάβει η πρώτη επιλαχούσα του συνδυασμού του Πέτρος Τατούλης, Βαρβάρα Μάνου.

Ποιος είναι ο Βαγγέλης Γιαννακούρας

Γεννημένος στην Τρίπολη το 1956, ο Γιαννακούρας μεγάλωσε σε διάφορα χωριά της Αρκαδίας λόγω της εργασίας των γονιών του ως εκπαιδευτικών. Είναι παντρεμένος με την επίσης γιατρό Κωνσταντίνα Αργυροπούλου και πατέρας δύο παιδιών.

Σπούδασε Ιατρική, ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική και εργάστηκε ως αγροτικός γιατρός στην Αρκαδία. Το 1993 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με έντονη παρουσία στα κοινά, έχει διατελέσει:

Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας



Μέλος της τριμελούς Επιτροπής του Παναρκαδικού Νοσοκομείου



Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα»



Νομαρχιακός Σύμβουλος Αρκαδίας



Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας με τον συνδυασμό «Νέα Πελοπόννησος»

Υπήρξε ακόμη τρεις φορές υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (1996, 2000, 2007). Σημειώνεται ότι στις εκλογές του Μαΐου 2023 ο Βαγγέλης Γιαννακούρας είχε τερματίσει στη 2η θέση σε σταυρούς προτίμησης, με 4.292 ψήφους, πίσω από τον μέχρι πρότινος βουλευτή, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, που είχε συγκεντρώσει 4.731 ψήφους.