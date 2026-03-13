Παραιτείται από βουλευτής και παραδίδει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ με απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος έκανε γνωστή την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής και να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα.

Όπως ανάφερε σε επιστολή του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, θεώρησε απαραίτητο «να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής».

«Σε όλη μου την θητεία, είχα τις θέσεις μου και απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου», τονίζει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ενώ έκανε γνωστό ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής να πραγματοποιήσει την τελευταία του ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ.

Σε κάθε περίπτωση, πρώτος επιλαχών στον νομό Αρκαδίας είναι ο Βαγγέλης Γιαννακούρας.

Ολόκληρη η επιστολή Κωνσταντινόπουλου στον Ανδρουλάκη

«Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την χθεσινή απόφαση σας, θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου την θητεία, είχα τις θέσεις μου και απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου.

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας, την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων κ πράξεων.

Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της Βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας».