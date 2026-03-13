Διαμαντοπούλου για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Η αμφισβήτηση χωρίς πρόταση κάνει ζημιά»

Να μην εγκλωβιστεί το ΠΑΣΟΚ σε μια παρατεταμένη εσωτερική αντιπαράθεση μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου κάλεσε η Άννα Διαμαντοπούλου, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Μιλώντας στον Flash 99,4, η πρώην υπουργός τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να επικεντρωθεί στα μεγάλα πολιτικά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, αντί να αναλώνεται σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις.

«Η χώρα βρίσκεται μπροστά στην αποκάλυψη ενός "Μαξίμου gate", ενός πολύ μεγάλου ζητήματος που αναδείχθηκε χάρη στον αγώνα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του. Και όμως, το ΠΑΣΟΚ καλείται ξανά να αναλωθεί σε μια εσωτερική συζήτηση, με αφορμή τη διαγραφή ενός βουλευτή», σημείωσε.

Η ίδια χαρακτήρισε τη διαγραφή «σοβαρό θέμα», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για εσωτερική υπόθεση του κόμματος.

«Είναι ένα σοβαρό θέμα, αλλά παραμένει εσωτερικό. Δεν θα συμβάλω στη συνέχισή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Άννα Διαμαντοπούλου άσκησε κριτική σε όσους αμφισβητούν την ηγεσία του κόμματος χωρίς να καταθέτουν συγκεκριμένη πρόταση για την επόμενη ημέρα.

«Η αμφισβήτηση του προέδρου, χωρίς πρόταση, χωρίς διέξοδο, γενικά και αόριστα, κάνει ζημιά στο ίδιο το κόμμα και πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Αναφερόμενη στο ζήτημα της κοινοβουλευτικής έδρας, επισήμανε ότι η επιστροφή της από έναν διαγραφέντα βουλευτή αποτελεί πράξη πολιτικής αξιοπρέπειας.

«Η παράδοση της έδρας από διαγραφέντα βουλευτή είναι ένα δείγμα πολιτικής αξιοπρέπειας», είπε.

Κλείνοντας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών πολιτικών εξελίξεων, σημειώνοντας ότι οι σημερινές συνθήκες ενδέχεται να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για νέες συγκλίσεις.

«Ίσως να είναι πολύ νωρίς, αλλά δημιουργεί πιθανόν τις προϋποθέσεις μιας νέας συμπόρευσης στο μέλλον», ανέφερε.