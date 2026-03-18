Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: «Αντίο» στους δημοσιογράφους με νέες αιχμές στην ηγεσία

Κλειστά χαρτιά όσον αφορά το πολιτικό του μέλλον κρατά ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος επισκέφθηκε την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών προκειμένου να τους αποχαιρετήσει, μετά από 17 χρόνια στη Βουλή. Ο ίδιος άφησε νέες αιχμές στην ηγεσία, λέγοντας πως το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι ο ίδιος, αλλά οι εκλογές, ενώ σε κάθε περίπτωση, επέμεινε πως η απόφασή του να παραδώσει την έδρα υπήρξε σωστή.



«Νιώθω σίγουρος γι’ αυτό που έκανα. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Νομίζω πως είμαι ψύχραιμος. Σέβομαι τους θεσμούς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτό έδειξα. Τώρα, κανονικότητα. Επιστροφή στην κανονικότητα της ζωής μου. 17 χρόνια, από το 2009 εκλέγομαι βουλευτής χωρίς κανένα διάλειμμα», ανέφερε ο Αρκάς πολιτικός ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του για το μέλλον, παρά την επιμονή των δημοσιογράφων.



«Παρατάτε την πολιτική;» τον ρώτησε δημοσιογράφος. «Θέλω λίγο χρόνο. Δεν μπορώ να σας πω. Όλα έχουν γραφτεί αυτές τις ημέρες. Από το ότι πηγαίνω στην κυβέρνηση της ΝΔ, ότι πάω να φτιάξω την… Κεντροαριστερά με τον Τσίπρα, ότι πάω να γίνω περιφερειάρχης, ότι γυρίζω στο ΠΑΣΟΚ. Δημαρχείο δεν πάω!», όπως είπε με χιούμορ. Ειδικά για το βιβλίο Τσίπρα, υποστήριξε πως δεν το έχει διαβάσει, εκτίμησε ωστόσο πως εάν τελικώς κατέβει στις εκλογές, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα είναι είτε δεύτερο είτε τρίτο στην Αρκαδία.



Ερωτηθείς για το εάν ανέμενε τη διαγραφή, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απάντησε με νέα «καρφιά» στην ηγεσία: «Νομίζω το σκεφτόντουσαν. Δεν είμαι εγώ το βασικό πρόβλημα. Το θέμα είναι οι εκλογές. Τα κόμματα είναι αρχηγικά, άρα τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, τα πάντα κρίνονται στις εκλογές», όπως είπε, ενώ όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν εάν θα τον ξαναδούν στη Βουλή, απάντησε με νόημα: «υπομονή…»



«Είστε ακόμη μέλος του ΠΑΣΟΚ;» τον ρώτησε κοινοβουλευτικός συντάκτης. «Δεν το ξέρω ακόμη, δεν έχω ρωτήσει. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το κόμμα!», όπως απάντησε. Όσο για τον διάδοχό του στη Βουλή Βαγγέλη Γιαννακούρα, τόνισε πως δεν έχει ακόμη επικοινωνήσει μαζί του ωστόσο θα το κάνει για του ευχηθεί. «Εάν είχα πρόβλημα ειδικό που λένε δεν θα έδινα την έδρα…», ανέφερε.



Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος θα παρέμβει από βήματος την Πέμπτη 19 Μαρτίου και ακολούθως θα παραδώσει και επισήμως την έδρα.