«Πέρασαν» οι συμφωνίες με Chevron και HELLENiQ - Σε 12 μήνες η πρώτη γεώτρηση στο Ιόνιο

Με τη θετική ψήφο τόσο της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ, εγκρίθηκε επί της αρχής του το νομοσχέδιο του Σταύρου Παπασταύρου με τις κρίσιμες συμβάσεις του ελληνικού Δημοσίου με την κοινοπραξία CHEVRON και HELLENiQ για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Παλινωδίες από την Ελληνική Λύση

Το νομοσχέδιο καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε τις δυο συμβάσεις για την Πελοπόννησο, καταψήφισε ωστόσο εκείνες για τα νότια της Κρήτης.



Αίσθηση προκάλεσε η στάση της Ελληνικής Λύσης, η οποία είχε υπερψηφίσει επί της αρχής του το νομοσχέδιο στη σχετική ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή, τρεις ημέρες μετά ωστόσο άλλαξε θέση, επιλέγοντας το «παρών».



Παπασταύρου: Επιλέγουμε μια Ελλάδα εξωστρεφή, γεωπολιτικά ισχυρή και ενεργειακά ασφαλή



Κλείνοντας τη μαραθώνια διήμερη συνεδρίαση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για μια «ιστορική ημέρα» για την Ελλάδα καθώς οι συμβάσεις αποτελούν ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής μας ασφάλειας.

«Με τη σημερινή ψηφοφορία καλούμαστε να αποφασίσουμε ποιον ρόλο θέλουμε να διαδραματίσει η Ελλάδα στον κόσμο. Πρόκειται για μια θεμελιώδη επιλογή: μια Ελλάδα ενεργειακά φοβική και εξαρτημένη ή μια Ελλάδα εξωστρεφή, γεωπολιτικά ισχυρή και ενεργειακά ασφαλή», ανέφερε και τόνισε πως η κυβέρνηση επιλέγει μια Ελλάδα ισχυρή, αυτάρκη και με αυτοπεποίθηση.



Σε 12 μήνες η πρώτη γεώτρηση στο Ιόνιο



«Για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, σε 12 μήνες - δεν είναι πυροτέχνημα - θα έχουμε στο Ιόνιο την πρώτη ερευνητική γεώτρηση», ανακοίνωσε ο Σταύρος Παπασταύρου και υπογράμμισε πως με τις τέσσερις νέες συμβάσεις «διπλασιάζουμε τις θαλάσσιες περιοχές που μπορούν να διερευνηθούν, πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες εντοπισμού υδρογονανθράκων, χωρίς να επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο».

«Μπαίνουν οι βάσεις για την ενεργειακή θωράκιση της χώρας. Ενισχύουμε την γεωστρατηγική μας θέση, από ενεργειακός κόμβος φιλοδοξούμε να είμαστε δυνητικός παραγωγός φυσικού αερίου», όπως τόνισε, επισημαίνοντας ταυτοχρόνως πως με τις συμβάσεις ενισχύεται η θέση μας έναντι του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου.



Ο Σταύρος Παπασταύρου απέρριψε εκ νέου τις αιτιάσεις αναφορικώς με το επίμαχο άρθρο 30 επιμένοντας πως οι συμβάσεις δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Αντιθέτως, τόνισε, οι συμφωνίες δυναμώνουν την ελληνική θέση και αποδυναμώνουν την τουρκική. «Για όσους σήμερα μηδενίζουν. Εάν οι αντιδράσεις της Λιβύης και της Τουρκίας είχαν αποθαρρύνει τη Chevron και εαν δεν υπέβαλε κανένας προσφορά, αυτό θα θέλαμε; Δεν θα αποδυνάμωνε αυτό τη θέση μας;», διερωτήθηκε.

Απευθυνόμενος πάντως στο ΠΑΣΟΚ, σχολίασε πως ενώ αναγνωρίστηκε από όλους η συμβολή του Γιάννη Μανιάτη, «δεν υπήρχε η τόλμη» να αναγνωριστεί η συμβολή των επομένων, τόσο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου, όσο και της σημερινής κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, του καταλόγισε «πολιτικό καιροσκοπισμό», καθώς, όπως είπε, ενώ διαπραγματεύτηκε τις συμφωνίες με την Total, όταν άλλαξε η κυβέρνηση δεν τις ψήφισε.