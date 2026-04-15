Υδρογονάνθρακες: Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για τη γεώτρηση στο «μπλοκ 2» του Ιονίου

Με φόντο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, είναι προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου η τελετή υπογραφής της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο.

Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy, καθώς και της Stena Drilling.

Παρόντες θα είναι επίσης η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο πρέσβης της Σουηδίας Χόκαν Έμσγκορντ.

Στρατηγική σημασία για την ενέργεια

Η υπογραφή της σύμβασης εντάσσεται στον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας. Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από σχεδόν 50 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την υπογραφή, η κοινοπραξία θα παρουσιάσει το αναλυτικό πρόγραμμα γεώτρησης, ενώ στόχος είναι η υλοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας τον Φεβρουάριο του 2027.

Η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί με το πλοίο-γεωτρύπανο Stena DrillMAX, το οποίο θεωρείται ένα από τα πλέον προηγμένα στον κόσμο.

Κατασκευασμένο το 2007 από τη Samsung Heavy Industries και σε λειτουργία από τη Stena Drilling, το συγκεκριμένο γεωτρύπανο έχει σχεδιαστεί για να επιχειρεί σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Δυνατότητες σε υπερβαθέα ύδατα

Το Stena DrillMAX μπορεί να δραστηριοποιείται σε βάθη νερού έως και 3.000 μέτρα, ενώ έχει τη δυνατότητα γεωτρήσεων που ξεπερνούν τα 10 χιλιόμετρα σε βάθος, επιτρέποντας την πρόσβαση σε δύσκολα και μέχρι πρότινος απρόσιτα κοιτάσματα.

Η λειτουργία του βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως:

Σύστημα δυναμικής τοποθέτησης (DP3), που διατηρεί τη θέση του χωρίς αγκυροβόληση

Διπλή δραστηριότητα (dual-activity drilling), για ταυτόχρονες εργασίες και μείωση κόστους

Σύστημα αποτροπής εκροών (BOP), που εξασφαλίζει τον έλεγχο της πίεσης και την αποφυγή διαρροών

Το γεωτρύπανο έχει μήκος 228 μέτρα και πλάτος 42 μέτρα, με μεταφορική ικανότητα περίπου 97.000 τόνων και δυνατότητα φιλοξενίας έως 180 ατόμων πλήρωμα.

Διαθέτει μεγάλες αποθηκευτικές δυνατότητες, προηγμένα ενεργειακά συστήματα και εξειδικευμένο εξοπλισμό, που επιτρέπουν τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί το πρώτο γεωτρύπανο που έλαβε την πιστοποίηση DNV “Abate (P)”, η οποία αφορά τη μείωση εκπομπών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.