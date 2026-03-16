Ενέργεια: Έρχονται ανακοινώσεις για το βιομηχανικό ρεύμα – Στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης

Η κυβέρνηση βρίσκεται ένα βήμα πριν από τις πολυαναμενόμενες ανακοινώσεις για το βιομηχανικό ρεύμα, καθώς εντείνονται οι πιέσεις στην ενεργειακή αγορά λόγω της διεθνούς κρίσης που πυροδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας από τις Βρυξέλλες στο OPEN , εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι τελικές αποφάσεις είναι πολύ κοντά. Όπως είπε, βρίσκεται στις Βρυξέλλες μαζί με τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο για τις τελευταίες συζητήσεις.

«Είμαστε εδώ για τις τελικές διαβουλεύσεις και θέλω να ελπίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξουν ανακοινώσεις», ανέφερε λίγο πριν συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε.

Νέα ενεργειακή κρίση και πίεση στις τιμές

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Οι διεθνείς τιμές ενέργειας καταγράφουν νέα άνοδο, με το πετρέλαιο Brent να ξεπερνά τα 106 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τον φόβο μιας νέας ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη.



Ο κ. Παπασταύρου ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη επεξεργαστεί σενάρια παρέμβασης. Στο τραπέζι βρίσκονται μέτρα που είχαν εφαρμοστεί το 2022, τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά αν η κατάσταση κλιμακωθεί.



Παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει απροστάτευτους τους πολίτες απέναντι στο νέο κύμα ανατιμήσεων.

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς δεν θα μείνει αβοήθητος», τόνισε ο υπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε.

Συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση

Η ελληνική πλευρά πιέζει για κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στη νέα ενεργειακή αναταραχή. Σύμφωνα με τον υπουργό, αυτή τη φορά η αντίδραση της Ευρώπης πρέπει να είναι συντονισμένη και γρήγορη.



Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα προτείνει την ενεργοποίηση μιας νέας «ρήτρας διαφυγής», η οποία θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν έκτακτα μέτρα στήριξης χωρίς αυτά να υπολογίζονται στους δημοσιονομικούς περιορισμούς της Ε.Ε.



Με απλά λόγια, επιδοτήσεις για καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα ή φυσικό αέριο θα μπορούν να δοθούν χωρίς να «φουσκώνουν» τα δημοσιονομικά όρια των κρατών.



«Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η Μπελαρά της οικονομίας μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι κάθε παρέμβαση πρέπει να ισορροπεί ανάμεσα στη στήριξη των πολιτών και τη δημοσιονομική πειθαρχία.



Οι συζητήσεις αναμένεται να κορυφωθούν ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. στις 19 Μαρτίου.

Οι τιμές ρεύματος στην Ελλάδα

Παρά τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, η Ελλάδα φαίνεται να κρατά μέχρι στιγμής τις τιμές σε σχετικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.



Όπως ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου η χώρα είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει αυξημένη συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υδροηλεκτρικών μονάδων.

«Μέχρι στιγμής η αύξηση των διεθνών τιμών δεν περνά στον πολίτη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει σαφής πολιτική βούληση να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός και στο ζήτημα των ενεργειακών δικτύων, τα οποία χαρακτήρισε κρίσιμο παράγοντα για τη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.



«Τα δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν να κάνουν με την επίτευξη μιας ανθεκτικής και διασυνδεδεμένης Ευρώπης προς όφελος όλων», δήλωσε.



Όπως τόνισε, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη στιγμή όπου πρέπει να κάνει «το επόμενο άλμα» για να διασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια, σταθερότητα τιμών και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διεθνείς κρίσεις.