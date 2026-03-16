Ένταση στο Συμβούλιο Ενέργειας: Σύγκρουση Παπασταύρου με τη Σουηδή υπουργό για τα ευρωπαϊκά δίκτυα

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η συζήτηση για το μέλλον των ευρωπαϊκών ηλεκτρικών δικτύων και την προοπτική ενός πιο κεντρικού ενεργειακού σχεδιασμού οδήγησε σε ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας.



Η υπουργός Ενέργειας της Σουηδίας, Ebba Busch, εξέφρασε σαφείς επιφυλάξεις απέναντι στην ιδέα ενός πιο ενιαίου ευρωπαϊκού σχεδιασμού για τις ενεργειακές υποδομές. Υποστήριξε ότι οι επενδύσεις στα δίκτυα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες κάθε κράτους-μέλους, αφήνοντας μάλιστα αιχμές ότι ορισμένες προτάσεις μπορεί να δημιουργήσουν πιέσεις σε χώρες με ήδη ανεπτυγμένα συστήματα.



Στο ίδιο πνεύμα, η σουηδική πλευρά προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό, δεν μπορεί να αποκλειστεί περιορισμός της συμμετοχής της σε νέες πρωτοβουλίες διασύνδεσης ή ακόμη και στην ενεργειακή ένωση.

Η άμεση απάντηση Παπασταύρου

Η τοποθέτηση της Σουηδίας προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρο Παπασταύρου , ο οποίος πήρε τον λόγο και απάντησε σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο.

«Με όλο τον σεβασμό προς τον εκλεκτό συνάδελφό μου από τη Σουηδία, τα τελεσίγραφα δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να λειτουργούμε αυτή τη στιγμή», σημείωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη σουηδική πλευρά.



Ο Έλληνας υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις μεγάλες αποκλίσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Όπως τόνισε, χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν βιώσει περιόδους με πολύ υψηλότερες τιμές, γεγονός που δημιουργεί ένα επικίνδυνο χάσμα στην ενιαία αγορά.

Το «τείχος τιμών» που απειλεί την ενεργειακή αγορά

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε ανοιχτά για ένα «τείχος τιμών ηλεκτρικής ενέργειας» μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο – όπως προειδοποίησε – μπορεί να απειλήσει τη συνοχή της κοινής ενεργειακής αγοράς.

Παρότι σήμερα η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τις χαμηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι ανισορροπίες στο σύστημα δεν έχουν εξαλειφθεί.

«Η δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς είναι αναγκαία. Και γι’ αυτό το ενεργειακό δίκτυο και οι υποδομές είναι καθοριστικής σημασίας», υπογράμμισε.



Σύμφωνα με την ελληνική θέση, ένας πιο συντονισμένος ευρωπαϊκός σχεδιασμός για τα ηλεκτρικά δίκτυα θα επιτρέψει καλύτερη κατανομή των ενεργειακών πόρων και μεγαλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το μήνυμα Ντελόρ και η «εικόνα του παζλ»

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο Έλληνας υπουργός έθεσε ένα συμβολικό ερώτημα προς τους ομολόγους του, «τι θα έλεγε ο Ντελόρ αν ήταν εδώ; Θα έλεγε ότι πρέπει να το κάνετε τώρα», σημείωσε, αναφερόμενος σε έναν από τους βασικούς αρχιτέκτονες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Νωρίτερα, στο ίδιο μήκος κύματος είχε κινηθεί και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, ο οποίος τόνισε τη σημασία ενός κοινού ενεργειακού σχεδιασμού.



«Η απουσία κοινής στρατηγικής είναι σαν να προσπαθεί κανείς να φτιάξει ένα παζλ χωρίς να κοιτάζει την εικόνα στο κουτί», ανέφερε χαρακτηριστικά.