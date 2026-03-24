Σταύρος Παπασταύρου: Το πρώτο τρίμηνο του 2027 η ιστορική γεώτρηση στο Ιόνιο

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια. Από το Χιούστον, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, προσδιόρισε τη διεξαγωγή της στο πρώτο τρίμηνο του 2027, επισφραγίζοντας τη συμφωνία με την ExxonMobil.

Συνεχίζοντας τις επαφές του στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της CERAWeek 2026, ο Σταύρος Παπασταύρου, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Νίκο Τσάφο, είχε μια κρίσιμη διμερή συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardill. Η συζήτηση, στην οποία συμμετείχε και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, εστίασε στις τεχνικές λεπτομέρειες και το στενό χρονοδιάγραμμα για τη γεώτρηση της κοινοπραξίας (ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy) στο Ιόνιο.

Η επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου στις ΗΠΑ αποτελεί ένα απτό δείγμα του ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον ένας απλός παρατηρητής των ενεργειακών εξελίξεων, αλλά ένας ενεργός παίκτης που ετοιμάζεται να ανοίξει έναν νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση φυσικού αερίου.

Ο «ενεργειακός ρεαλισμός» και το ραντεβού του 2027

Στόχος της κοινοπραξίας είναι η άμεση δρομολόγηση του αναγκαίου ερευνητικού εξοπλισμού, ώστε η γεώτρηση να ξεκινήσει σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα, δηλαδή εντός του πρώτου τριμήνου του 2027.

Μιλώντας στο Baker Institute του Πανεπιστημίου Rice, ο Σταύρος Παπασταύρου εξήγησε ότι η στρατηγική για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του «ενεργειακού ρεαλισμού» της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όπως τόνισε, η Ελλάδα αναπτύσσει ένα διαφοροποιημένο μίγμα που περιλαμβάνει τις ΑΠΕ ως «ασπίδα» κατά των τιμών, αλλά και την αξιοποίηση του εγχώριου ορυκτού πλούτου για την ενίσχυση της διατλαντικής ενεργειακής αρχιτεκτονικής.

Μήνυμα στην Τουρκία και το σχήμα «3+1»

Κατά τη διάρκεια του fireside chat με τον διευθυντή του Ινστιτούτου, Kenneth Medlock, ο Έλληνας υπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Υπογράμμισε ότι οι απειλές χρήσης βίας είναι απαράδεκτες και δεν αποτελούν μέσο πολιτικής, σημειώνοντας ότι η περιφερειακή σταθερότητα βασίζεται αποκλειστικά στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, εξήρε το σχήμα συνεργασίας 3+1 (Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-ΗΠΑ) ως ένα αξιόπιστο μοντέλο θεσμικής συνεννόησης.

Διπλωματικός μαραθώνιος στο Χιούστον

Το πρόγραμμα του Υπουργού περιέλαβε επίσης:

Συνάντηση με την Ουκρανία: Συνομιλίες με τον Αν. Πρωθυπουργό, Denys Shmyhal, για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας και τις επενδυτικές προοπτικές ελληνικών εταιρειών στην Ουκρανία.

Επαφές με την κυβέρνηση των ΗΠΑ: Επικείμενη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και Πρόεδρο του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Doug Burgum, για τον συντονισμό των στρατηγικών κινήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.