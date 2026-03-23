Σταύρος Παπασταύρου: Γεωτρήσεις στο Ιόνιο εντός 12 μηνών - Μπλόκο στον TurkStream μέσω Κάθετου Άξονα

Με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil στο Ιόνιο και ένα αυστηρό μήνυμα για την οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έδωσε το στίγμα της ελληνικής στρατηγικής από το βήμα του CERAWeek 2026 στο Χιούστον.

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενεργειακής ελίτ βρέθηκε η Ελλάδα, με τον Σταύρο Παπασταύρου να περιγράφει έναν ριζικά αλλαγμένο ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη. Συμμετέχοντας στο πάνελ για τη σύνδεση του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου με τις παγκόσμιες αγορές, ο Έλληνας Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη έμαθε «με τον δύσκολο τρόπο» πως η φθηνή ενέργεια δεν έχει αξία αν δεν είναι ασφαλής.

Το ορόσημο της ExxonMobil και η Κρήτη

Η σημαντικότερη είδηση προέκυψε από τη συνέντευξη του υπουργού Ενέργειας στο Bloomberg, όπου προσδιόρισε τις εξελίξεις στο πεδίο των ερευνών υδρογονανθράκων.

-Ιόνιο: Εντός των επόμενων 12 μηνών αναμένεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση από την ExxonMobil, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή μετά από σχεδόν μισό αιώνα.

-Κρήτη: Προχωρούν με ταχύτητα οι σεισμικές έρευνες νότια του νησιού από τη Chevron και την Helleniq Energy, μετά και την πρόσφατη κύρωση των σχετικών συμφωνιών από το Κοινοβούλιο.

«Κλείστε την πόρτα στον TurkStream»

Ο Σταύρο Παπασταύρου εμφανίστηκε ιδιαίτερα κατηγορηματικός όσον αφορά τη στρατηγική της ΕΕ για το ρωσικό φυσικό αέριο. Τόνισε ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» και έθεσε δύο προϋποθέσεις για την ενεργειακή θωράκιση της Ευρώπης, αφενός τον τερματισμό της ροής μέσω του αγωγού TurkStream και αφετέρου την υποκατάστασή του από αμερικανικό LNG, μέσω της ενίσχυσης των υποδομών του Κάθετου Διαδρόμου.

Ο Κάθετος Διάδρομος και η σύνδεση με τον IMEC

Αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο, ο υπουργός Περιβάλλοντος τον χαρακτήρισε ως ένα «μετασχηματιστικό εγχείρημα» που επανενώνει μια περιοχή διαιρεμένη από την ιστορία και τη γεωγραφία. Η νέα διάσταση που προσέδωσε είναι η σύνδεση αυτού του άξονα με τον IMEC (Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης), τοποθετώντας την Ελλάδα ως την κεντρική πύλη εισόδου ενέργειας και εμπορίου από την Ινδία έως την καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η «πράσινη» άμυνα απέναντι στις τιμές

Τέλος, ο Σταύρος Παπασταύρου ανέδειξε την πρόοδο της Ελλάδας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, σημειώνοντας ότι πλέον πάνω από το 55% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια. Η διαφοροποίηση αυτή, όπως εξήγησε, λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στις διεθνείς αυξήσεις των τιμών, καθιστώντας την Ελλάδα «φάρο σταθερότητας» σε μια ταραγμένη περιοχή.