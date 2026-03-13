Ρινγκ ξανά η Βουλή με Ζωή και γαλάζιους βουλευτές: Νέα επίθεση σε Σοφία και Μαρέβα Μητσοτάκη

Για πολλοστή φορά, η Ολομέλεια της Βουλής μετατράπηκε σε τερέν ακραίας αντιπαράθεσης σε ένα νέο, οξύτατο φραστικό επεισόδιο με πρωταγωνιστές τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και βουλευτές της ΝΔ, με ανταλλαγή βαρύτατων προσωπικών χαρακτηρισμών. Η ένταση υπήρξε τέτοια, που η συνεδρίαση διεκόπη για λίγα λεπτά και ακολούθως παρενέβη ο Νικήτας Κακλαμάνης, ενημερώνοντας πως τα πρακτικά του καβγά παραπέμπονται στην επιτροπή Δεοντολογίας.



Την κόντρα πυροδότησαν οι νέες αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην οικογένεια του πρωθυπουργού, και συγκεκριμένα στις Μαρέβα και Σοφία Μητσοτάκη. Η ίδια επιτέθηκε προσωπικά και στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.



«Δυο… Ζωές έχουν υπηρετήσει τον κατήφορο στην Ελλάδα, η Ζωή Λάσκαρη στην ταινία του Δαλιανίδη και εσείς με τον πολιτικό σας κατήφορο», απάντησε ο «γαλάζιος» Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης την αποκάλεσε «άθλια» και «πολιτική μαφία», λέγοντας πως «ούτε η μαφία στη Σικελία και την Νάπολη δεν εμπλέκει γυναικόπαιδα!».



Ανταπαντώντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε εκ νέου «γυμνοσάλιαγκα» τον Μακάριο Λαζαρίδη, εξαπέλυσε νέες επιθέσεις και υποστήριξε πως «η λέξη γυναικόπαιδα είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική εν έτει 2026».



Η προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη αρνήθηκε να δώσει εκ νέου το λόγο στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ προκειμένου να σταματήσει η κόντρα, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του και διέκοψε τη συνεδρίαση ώστε να πέσουν οι τόνοι. Λίγα λεπτά αργότερα, στο έδρανο ανέβηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης λέγοντας πως όσα διημείφθησαν μπροστά στα μάτια μαθητών που παρακολουθούσαν από τα θεωρεία τη συνεδρίαση είναι ντροπιαστικά, ενώ ενημέρωσε πως τα πρακτικά της αντιπαράθεσης παραπέμπονται στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τα περαιτέρω.

Ακολουθούν οι διάλογοι «φωτιά»:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Βλέπουμε εδώ τους κυρίους Μαρκόπουλο και Λαζαρίδη, είναι μεγάλοι αστέρες της δημοσιογραφίας…



Δημήτρης Μαρκόπουλος: Άιντε...



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το «άιντε» κύριε Μαρκόπουλε να μην το πείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας που πήγατε και τραμπουκίσατε.



Δημήτρης Μαρκόπουλος: Πηγαίνετε να υπερασπιστείτε κανέναν βιαστή. Τους υπαλλήλους σου τους πληρώνεις;



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Οι φασίστες όπως ο συγκεκριμένος χυδαιολογούν και σπιλώνουν.

Όλγα Γεροβασίλη: Σταματήστε το πινγκ πονγκ!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ σας είπα πως μάθαμε από σπόντα ότι η κόρη του πρωθυπουργού ήταν αλλού. Για άλλους δεν ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες που δεν έχουν επαναπατριστεί, δεν έχει βρεθεί λύση για τα ζωάκια τους. Αυτοί δεν έχουν ψυχή ή δεν είναι συγγενείς του πρωθυπουργού και γι’ αυτό δεν έχουν επαναπατριστεί;



Δημήτρης Μαρκόπουλος: Δυο… Ζωές έχουν υπηρετήσει τον κατήφορο στην Ελλάδα. Η Ζωή Λάσκαρη με τον λαμπερό της τρόπο στην ταινία του Δαλιανίδη και εσείς με τον γκρίζο και σκοτεινό σας τρόπο υπηρετείτε τον πολιτικό σας κατήφορο. Είστε απαράδεκτη, χυδαία. Υβρίζετε οικογένειες, παιδιά, την κόρη του πρωθυπουργού. Δεν έχετε πάρει αγωγή από το σπίτι σας. Είστε ζήτουλας της οργής μας, το μόνο που θα πάρετε είναι το γέλιο μας!



Μακάριος Λαζαρίδης: Υιοθετείτε έναν χυδαίο, τοξικό, σεξιστικό λόγο. Ο κύριος Παπασταύρου έχει αθωωθεί από όλες κατηγορίες με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για τη λίστα Λαγκάρντ. Επιτεθήκατε στη σύζυγο του πρωθυπουργού Μαρέβα Μητσοτάκη, επαναλάβατε την επίθεση στην κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη. Δεν σας αφορά το πού βρίσκεται η Σοφία Μητσοτάκη. Δεν μπαίνουμε στις προσωπικές σχέσεις, ούτε εμείς ασχολούμαστε με τον Διαμαντή Καραναστάση, μην μπλέκετε με οικογένειες. Ούτε η μαφία στη Σικελία και τη Νάπολη δεν εμπλέκει γυναικόπαιδα! Άθλια πολιτική αρχηγός είστε, είστε πολιτική μαφία!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κατρακυλάτε στο επίπεδο του λαγουμιού, συμφύρεστε με άλλα τρωκτικά. Η λέξη γυναικόπαιδα κύριε γυμνοσάλιαγκα….



Όλγα Γεροβασίλη: Σας παρακαλώ, να σταματήσει εδώ αυτή η βεντέτα. Θα διαγραφεί κι αυτό από τα πρακτικά…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να προσέχετε τις διατυπώσεις σας, καμία βεντέτα δεν υπάρχει. Είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική η λέξη γυναικόπαιδα εν έτει 2026. Είστε σε επαφή με την κυρία Πολύζου που ενθυλάκωσε 40 χιλιάδες ευρώ, θα ψάξουμε εάν παίρνετε και μίζες κύριε. Είστε απατεώνες. Είστε φασίστας κύριε Μαρκόπουλε.



Όλγα Γεροβασίλη: Δεν επιτρέπω άλλον ευτελισμό εδώ μέσα.



Μακάριος Λαζαρίδης: Ζητώ τον λόγο!



Όλγα Γεροβασίλη: Δεν έχετε τον λόγο. Διακόπτεται η συνεδρίαση.



Νικήτας Κακλαμάνης: Είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο όσα διημείφθησαν, εγώ δεν είμαι δικαστής για να μοιράσω ευθύνες, παραπέμπονται τα πρακτικά στην επιτροπή Δεοντολογίας. Όσο συνέβαιναν αυτά, υπήρχαν παιδιά στα θεωρεία, αυτό να το αναλογιστείτε όλοι οι βουλευτές.