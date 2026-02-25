Μετωπική Μαρκόπουλου-Ζωής: «Δεν θα περάσει η ρουβικωνοποίηση - Σαν καταδότης δείχνατε εργαζόμενους»

Βαριές κουβέντες ακούστηκαν για πολλοστή φορά στην Ολομέλεια, αυτή τη φορά ανάμεσα στο «γαλάζιο» βουλευτή Δημήτρη Μαρκόπουλο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο περιθώριο της συζήτησης της άρσης ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση που κατέθεσε εναντίον του ο Στέφανος Κασσελάκης, εξαπέλυσε διπλή επίθεση σε Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλο, στον απόηχο των επεισοδίων στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Κύριε Μαρκόπουλε, ήσασταν στο πλευρό Γεωργιάδη, στη τραμπούκικη επέλαση στο νοσοκομείο. Είναι τα αστυνομικά όργανα ιδιωτική υπηρεσία του νοσταλγού της Χούντας, αρνητή του Ολοκαυτώματος Άδωνη Γεωργιάδη; Γιατί δείχνατε εργαζόμενους σαν καταδότης; Δένετε πισθάγκωνα ιατρούς για να τους επιτιμά σαν χιτλερίσκος ο Γεωργιάδης;», υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας πως το σημερινό αίτημα για άρση ασυλίας του είναι «ήσσον» και «παραχυνίδα», «σε σχέση με όσα έχει διαπράξει».

Η ίδια επιτέθηκε και στους Γιώργο Φλωρίδη και Δημήτρη Καιρίδη, υποστηρίζοντας πως «σαν πιτσουνάκια συζητούσαν πως θα διαχειριστούν τις επιχειρήσεις μπαζωμάτων».

Ζητώντας το λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος επεφύλαξε βαριές κουβέντες για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την οποία κατηγόρησε για «ρουβικωνοποίηση» και μπαχαλοποίηση της Βουλής.

«Δεν χρειάζεται δικηγόρο ο κύριος Κασσελάκης που να έχει αγαπημένους πελάτες βιαστές με τυρόπιτες. Το μπάχαλο στην Ελλάδα έχει βρει την αρχηγό του. Με ανοχή, ενδεχομένως προτροπή σας, μπήκε στη Βουλή για πρώτη φορά ο Ρουβίκωνας», σχολίασε αρχικώς.

«Είναι statesman ο Βασίλης Λεβέντης μπροστά σας! Είστε φαιδρή πολιτικά. Δεν θα περάσει το μπάχαλο και η “ρουβικωνοποιήση” της Βουλής. Είστε πολιτική χούλιγκαν!», κατήγγειλε.