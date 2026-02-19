«Φωτιά» Καιρίδη - Ζωής: «Μην παριστάνετε την αντιστασιακή» - «Μαζέψτε τα λόγια σας»
Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε νέα σύγκρουση στην Ολομέλεια, με βαριές προσωπικές αιχμές και παρέμβαση της έδρας.
Για πολλοστή φορά, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Δημήτρης Καιρίδης αντάλλαξαν σκληρές κουβέντες στην Ολομέλεια, με την κόντρα της μάλιστα να συνεχίζεται και εκτός μικροφώνου, δεδομένου ότι ο «κόφτης» είναι αμείλικτος και δεν χαρίζεται πλέον σε κανέναν.
Αφορμή της άγριας κόντρας των «δυο», στην οποία ενεπλάκη και ο προεδρεύων Βασίλης Βιλιάρδος, στάθηκε η κριτική της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην κυβέρνηση τόσο για τα σημερινά επεισόδια στη Νίκαια, όσο και για το τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα.
Οι διάλογοι «φωτιά» είναι ενδεικτικοί
Δημήτρης Καιρίδης: Είδαμε πάλι ένα άθλιο θέατρο. Υπάρχει εν εξελίξει έρευνα, Στρατοδίκες δικτατορικού καθεστώτος, τη χάρη των οποίων έχετε ζηλέψει, εμείς δεν έχουμε.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μαζέψτε τα λόγια σας! Εμένα ο πατέρας μου πέρασε από το έκτακτο στρατοδικείο της Χούντας. Έκανε τέσσερα χρόνια φυλακή. Δεν θα πιάνετε στο στόμα σας, εσείς που κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας.
Δημήτρης Καιρίδης: Εσείς μεγαλώσατε στα πούπουλα. Στα πούπουλα. Μην παριστάνετε την αντιστασιακή!
Βασίλης Βιλιάρδος: Κύριε Καιρίδη τι τρόπος είναι αυτός;
Δημήτρης Καιρίδης: Κάνετε υφαρπαγή ιδιότητας.
Βασίλης Βιλιάρδος: Σας ανακαλώ στην τάξη.
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν έχετε το λόγο! Καθίστε κάτω!
Δημήτρης Καιρίδης: Τι σχέση έχετε εσείς με την Χούντα; Πήγατε στα καλά σχολεία, μεγαλώσατε στα πλούτη!
Ζωή Κωνταντοπούλου: Θα μας πείτε ότι πηγαίνετε στις Βρυξέλλες και μετά έρχεστε εδώ και μας κάνετε μαθήματα.