«Φωτιά» Καιρίδη - Ζωής: «Μην παριστάνετε την αντιστασιακή» - «Μαζέψτε τα λόγια σας»

Για πολλοστή φορά, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Δημήτρης Καιρίδης αντάλλαξαν σκληρές κουβέντες στην Ολομέλεια, με την κόντρα της μάλιστα να συνεχίζεται και εκτός μικροφώνου, δεδομένου ότι ο «κόφτης» είναι αμείλικτος και δεν χαρίζεται πλέον σε κανέναν.

Αφορμή της άγριας κόντρας των «δυο», στην οποία ενεπλάκη και ο προεδρεύων Βασίλης Βιλιάρδος, στάθηκε η κριτική της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην κυβέρνηση τόσο για τα σημερινά επεισόδια στη Νίκαια, όσο και για το τραγικό δυστύχημα στη Βιολάντα.

Οι διάλογοι «φωτιά» είναι ενδεικτικοί

Δημήτρης Καιρίδης: Είδαμε πάλι ένα άθλιο θέατρο. Υπάρχει εν εξελίξει έρευνα, Στρατοδίκες δικτατορικού καθεστώτος, τη χάρη των οποίων έχετε ζηλέψει, εμείς δεν έχουμε.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μαζέψτε τα λόγια σας! Εμένα ο πατέρας μου πέρασε από το έκτακτο στρατοδικείο της Χούντας. Έκανε τέσσερα χρόνια φυλακή. Δεν θα πιάνετε στο στόμα σας, εσείς που κυβερνάτε με τους νοσταλγούς της Χούντας.



Δημήτρης Καιρίδης: Εσείς μεγαλώσατε στα πούπουλα. Στα πούπουλα. Μην παριστάνετε την αντιστασιακή!



Βασίλης Βιλιάρδος: Κύριε Καιρίδη τι τρόπος είναι αυτός;



Δημήτρης Καιρίδης: Κάνετε υφαρπαγή ιδιότητας.



Βασίλης Βιλιάρδος: Σας ανακαλώ στην τάξη.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν έχετε το λόγο! Καθίστε κάτω!



Δημήτρης Καιρίδης: Τι σχέση έχετε εσείς με την Χούντα; Πήγατε στα καλά σχολεία, μεγαλώσατε στα πλούτη!



Ζωή Κωνταντοπούλου: Θα μας πείτε ότι πηγαίνετε στις Βρυξέλλες και μετά έρχεστε εδώ και μας κάνετε μαθήματα.