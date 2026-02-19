Στα βαθιά η Τζώρτζια - Η κόντρα με τον Μακάριο, η κουνιάδα και το άγρυπνο βλέμμα της Ζωής

Το βάπτισμα του πυρός στις σκληρές αντιπαραθέσεις πήρε η Τζώρτζια Κεφαλά, η οποία εσχάτως βρίσκεται κι εκείνη στο κάδρο, λόγω των καταγγελιών κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου από εργαζόμενη που φέρεται να είναι κουνιάδα της.



«Άραγε, ποια είναι η θέση της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζιας Κεφαλά; Η καταγγέλλουσα είναι συγγενικό της πρόσωπο. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αγγίζει όχι μόνο πολιτικά, αλλά και ηθικά το κόμμα της. Θα τοποθετηθεί; Θα ζητήσει διαλεύκανση;», ρώτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης και η απάντηση από τη βουλευτή δεν άργησε να έρθει.



Έχοντας και τους υπόλοιπους τέσσερις βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας - φυσικά ανάμεσά τους και η Ζωή Κωνσταντοπούλου - στο πλευρό της, η γνωστή τραγουδίστρια των «Μπλε» και νέα κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος κατήγγειλε πως η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται «υπό διωγμό» και στοχοποιείται από την πρώτη στιγμή που μπήκε στη Βουλή.



«Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, είναι δυνατή, είναι ενωμένη, και δεν διαλύεται», ήταν το μήνυμα που έστειλε υπό το άγρυπνο βλέμμα της προέδρου, ενώ έκανε και ένα έμμεσο σχόλιο, μετά το γάντι που της έριξε ο Μακάριος Λαζαρίδης για τη συγγενή της.



«Τι άλλο θα βρείτε, για να το κάνετε ακόμα πιο δραματικό, και πιο απειλητικό; Μήπως να σας δώσω το τηλέφωνο της μαμάς μου; Να με βάλετε να διαλέξω ανάμεσα στην μανούλα μου ή στην Πλεύση; Είναι για γέλια και για κλάματα αυτά που κάνετε», υποστήριξε.



Μπήκε στα βαθιά η Τζώρτζια…

