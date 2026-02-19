Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν χάνει ποτέ την ευκαιρία να επισκεφθεί το Ηράκλειο. Θα πω δε ότι ψάχνει αφορμές, όταν το επιτρέπει το βαρύ του πρόγραμμα, για να κατεβαίνει σπίτι του, αφού εκεί είναι το πατρικό και οι γονείς του. Προχθές ήταν μια τέτοια στιγμή λόγω της κοπής της πίτας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου που βράβευσε την εθνική ομάδα του 2004. Το έκανε και Τικ Τοκ, με σύνθημα: Διαιτητή, σφύρα για την Αλλαγή!

Όπως έμαθα, αν και σε ένα γεγονός με επίκεντρο τον αθλητισμό, είχε συναπαντήματα και πηγαδάκια με ευρύτερο ενδιαφέρον, αλλά με βασικό χαρακτηριστικό το χαλαρό «πειραχτικό» κλίμα.

Καταρχάς, η συνύπαρξη σε κοινό τραπέζι με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, η θερμή χειραψία και τα χαμόγελα, παρά την ηλεκτρισμένη πολιτική ατμόσφαιρα μεταξύ της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ με φόντο τα διάφορα σκάνδαλα. Πάλι καλά δηλαδή που υπάρχει ο αθλητισμός για να αποφορτίζεται λιγάκι η κατάσταση.

Θα σταθώ επίσης στα πειράγματα του Ανδρουλάκη με τον φίλο από τα παλιά, δηλαδή από τη συνύπαρξή τους στο Ευρωκοινοβούλιο, Θοδωρή Ζαγοράκη που έδωσε και αυτός το παρών στην τελετή της ΕΠΣΗ. «Πάρκαρε το πειρατικό στο Γεντί Κουλέ και κατέβηκαν», είπε έχοντας στην παρέα του τον «αρχηγό» και τον Γιώργο Καραγκούνη, ενώ αργότερα τα είπε με τον Βασίλη Τοροσίδη, τον Ηλία Πουρσανίδη και τον κόουτς Γιοβάνοβιτς.

«Πρόεδρε, ξέρεις ποδοσφαιρο;», τον ρώτησε ένας νεαρός κάποια στιγμή. «Τι να σου πω λίγο μπάσκετ ξέρω», του απάντησε ο Ανδρουλάκης χαμογελώντας.

Τρίποντο στις εκλογές, θα βάλεις; Δεν τον ρώτησε κάποιος, αλλά πρόκειται για τη βασική απορία που θα κρίνει τα πάντα για τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ.

