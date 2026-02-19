Επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Ένταση και αλληλοκατηγορίες στην Ολομέλεια

Η πολιτική ένταση με επίκεντρο τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας μεταφέρθηκε στο κοινοβουλευτικό τερέν, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να μιλά για «απαράδεκτη επίθεση» από «νοσηρές μειοψηφίες» που δεν έχουν σχέση με το χώρο της Υγείας.



«Συγκεκριμένοι συνδικαλιστές του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, νοσηρές μειοψηφίες που δεν έχουν καμία σχέση με το χώρο της Υγείας. Και ναι, στις δημοκρατίες η διαμαρτυρία είναι θεμιτή, όχι όμως και η άσκηση βίας», ανέφερε αρχικώς ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, ενώ στρεφόμενος προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε πως «όταν κάποιοι προκαλούν επεισόδια, θα έχουν την αντίδραση του νόμου. Τελεία - Παράγραφος».



Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας, υποστήριξε: «είναι ντροπή, όχι μόνο για τον υπουργό σας, αλλά συνολικά για την κυβέρνηση που στη μόνιμη λογική να κάνει φιέστα, να κάνει επικοινωνία, έφτασε στο σημείο, να χτυπάει γιατρούς και εργαζόμενους σε δημόσιο νοσοκομείο που διαμαρτύρονται». Ο ίδιος κατήγγειλε μάλιστα πως ο Άδωνις Γεωργιάδης «επανέφερε την λεγόμενη θεωρία των δύο άκρων, μία ανιστόρητη και γελοία θεωρία», με φόντο τη φωτογραφία των «200» της Καισαριανής.

Κόντρα με το ΚΚΕ

«Ο υπουργός στημένες φιέστες θέλει να κάνει. Και μάλιστα να αντιπαρατεθεί με τους εργαζόμενους προκαλώντας τους. Και αντί να βγείτε να καταγγείλετε ότι οι δυνάμεις καταστολής χρησιμοποίησαν χημικά εντός του χώρου του νοσοκομείου, καταγγέλλετε τους αγωνιζόμενους υγειονομικούς. Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες και θα πρωτοστατεί σ' αυτές τις δικές διεκδικήσεις των εργαζομένων», σχολίασε την ίδια ώρα ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ενώ επεσήμανε πως «το να ταυτίζεις το φασισμό με τον κομμουνισμό, είναι δήλωση ότι εξωραΐζουμε το ναζισμό και το φασισμό».

«Αντί να βγείτε και να καταδικάσετε τέτοιου είδους επεισόδια, όπου συμμετείχανε και στελέχη του ΚΚΕ, από την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής, αντί να καταδικάσετε αυτή την επίθεση, που απείλησε την σωματική ακεραιότητα του υπουργού, έρχεστε και την εγκρίνετε. Αυτό κάνετε κύριε Καραθανασόπουλε. Έρχεστε και επικροτείτε τη σημερινή βία στο πρόσωπο του κυρίου Γεωργιάδη. Νομίζω λίγη ντροπή δεν βλάπτει!», ανταπάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης.



Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος απέδωσε τις σημερινές διαδηλώσεις στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες, οι οποίες όπως είπε ολοένα και αυξάνονται.

Λαζαρίδης κατά Ζωής για τις καταγγελίες της εργαζόμενης

Τριπλή επίθεση, στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την Τζώρτζια Κεφαλά, αλλά και την υπόλοιπη αντιπολίτευση, εξαπέλυσε εντωμεταξύ ο Μακάριος Λαζαρίδης, σχολιάζοντας την καταγγελία που έχει υποβληθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας από εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας.



«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την κραυγαλέα αντίφαση ανάμεσα στις δημόσιες τοποθετήσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου περί αξιοπρεπούς εργασίας και στις καταγγελίες που τη θέλουν να επιβάλλει εξαντλητικά ωράρια, να ασκεί ασφυκτικό έλεγχο και να δημιουργεί ένα περιβάλλον που περιγράφεται ως ψυχολογικά επιβαρυντικό», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και διερωτήθηκε: «Άραγε, ποια είναι η θέση της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζιας Κεφαλά; Η καταγγέλλουσα είναι συγγενικό της πρόσωπο. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αγγίζει όχι μόνο πολιτικά, αλλά και ηθικά το κόμμα της. Θα τοποθετηθεί; Θα ζητήσει διαλεύκανση;», όπως διερωτήθηκε, ενώ ταυτοχρόνως εγκάλεσε τα προοδευτικά κόμματα που «υψώνουν τη σημαία των εργασιακών δικαιωμάτων» για «σιωπή».