Νίκαια: Ένταση στο Γενικό Κρατικό κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη- Επεισόδια και αποδοκιμασίες

Σκηνικό έντασης σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/2) έξω από το Γενικό Κρατικό νοσοκομείο στη Νίκαια κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποιούσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, εργαζόμενοι ήρθαν στα «χέρια» με τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης αποδοκιμάστηκε έντονα από τους διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους κατά την είσοδο στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως είχε προκηρυχθεί στάση εργασίας 11:00 – 15:00 στο νοσοκομείο της Νίκαιας για να διευκολυνθεί η συμμετοχή στη συγκέντρωση, με την ΕΛΑΣ να κάνει λόγο για 220 άτομα που ήταν συγκεντρωμένα έξω από το νοσοκομείο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων κατηγορεί τον υπουργό ότι «έκλεισε το νοσοκομείο Λοιμωδών κατά την προηγούμενη θητεία του, έχει αφήσει το νοσοκομείο της Νίκαιας υποστελεχωμένο με προσωπικό εξοντωμένο» και «έχει αφήσει τις δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας της Περιοχής χωρίς τις βασικές ειδικότητες, χωρίς δυνατότητα να εφημερεύουν και να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού».

Στην ανακοίνωση, επίσης, αναφέρουν ότι το τμήμα που θα εγκαινιάσει ο υπουργός «έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, με τα νερά να φτάνουν μέχρι το ακτινολογικό και τα υπόγεια με το αρχείο και τα υλικά του νοσοκομείου.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σκηνικό έντασης:

Ένταση στην επίσκεψη Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό / Φωτ.: Eurokinissi

Ένταση στην επίσκεψη Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό / Φωτ.: Eurokinissi

Ένταση στην επίσκεψη Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό / Φωτ.: Eurokinissi

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα σήμερα ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε κάνει γνωστό με ανάρτησή του πως σε διάλογο που είχε με διαδηλωτές έξω από το Αρεταίειο νοσοκομείο, του είχαν αναφέρει πως «είμαστε με τη Χαμάς». Μάλιστα ο υπουργός Υγείας ανέβασε και σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.