Μαρινάκης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: Νοσηρές μειοψηφίες που θέλουν «μπαχαλοποίηση»

Συνδικαλιστές από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ έδειξε ο Παύλος Μαρινάκης ως υπεύθυνους για την ένταση και τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας στη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «νοσηρές μειοψηφίες έχουν στόχο την μπαχαλοποίηση, τις εντάσεις, τα επεισόδια και την προβοκάτσια».

«Η δράση προκαλεί την αντίδραση του νόμου» είπε ο κ. Μαρινάκης.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κυβερνητικού Εκπροσώπου:

«Τα επεισόδια αυτά ξεκίνησαν, προκλήθηκαν από συγκεκριμένους συνδικαλιστές συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, του κόμματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αυτές οι νοσηρές μειοψηφίες, που δεν εκπροσωπούν το σύνολο των υγειονομικών και κάθε φορά που βλέπουν να γίνεται κάτι καλό στον νευραλγικό τομέα της Υγείας, είτε να εγκαινιάζεται μια καινούργια πτέρυγα, μια καινούργια κλινική, είτε μια επίσκεψη ενός Υπουργού που πάει να καταγράψει και τα προβλήματα, γιατί ακόμη υπάρχουν προβλήματα στο ΕΣΥ, αλλά να μιλήσει με το προσωπικό, πάνε εκεί με μόνο στόχο την «μπαχαλοποίηση» της διαδικασίας, τις εντάσεις, τα επεισόδια, την προβοκάτσια.

Αυτό συμβαίνει, δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια, αλλά το μόνο που καταφέρνουν είναι να πεισμώνουν την Κυβέρνηση και να προχωράει, όσο πιο γρήγορα γίνεται, το έργο που πρέπει να προχωρήσει για ακόμα καλύτερα νοσοκομεία, γιατί αυτό θέλουν οι πολίτες. Οι πολλοί, δεν λένε ότι έχει γίνει παράδεισος το ΕΣΥ, οι πολλοί βλέπουν μια βελτίωση. Οι πολλοί θέλουν ακόμα περισσότερα.

Και προφανώς, όταν κάποιοι προκαλούν εντάσεις και επεισόδια, θα έχουν και τις αντίστοιχες αντιδράσεις, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος. Δουλειά της Αστυνομίας είναι, όταν κάποιοι προκαλούν επεισόδια, να αντιδρούν όπως προβλέπει ο νόμος και στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Η δράση προκαλεί την αντίδραση του νόμου».