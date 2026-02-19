Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό: «Κινδύνεψε η σωματική μου ακεραιότητα»

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/2) στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και διαδηλωτές.

Η κατάσταση οξύνθηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υγειονομικών, στο πλαίσιο των εγκαινίων των ΤΕΠ που πραγματοποιεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μάλιστα, τη στιγμή που ο υπουργός Υγείας προσπάθησε να μπει εντός του νοσοκομείου, η ένταση κλιμακώθηκε με τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ να προσπαθούν να ανοίξουν χώρο και τους διαδηλωτές να απαντούν με μπουκάλια και σπρωξιές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στον «αέρα» του Action 24 ο Άδωνις Γεωργιάδης, από τα επεισόδια χτύπησε ο ίδιος στο χέρι. «Σήμερα είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδό μου. Κινδύνεψε η σωματική μου ακεραιότητα», σημείωσε ο υπουργός.

«Πήγα να εγκαινιάσω τα νέα ΤΕΠ του νέου νοσοκομείου, ένα έργο 4 εκατομμυρίων. Όταν εμφανίστηκα μπροστά, έκαναν κλοιό για να με εμποδίσουν να μπω στο νοσοκομείο δια της βίας. Μου πέταξαν μπουκάλια, αυγά, πέτρες, δηλαδή προσπάθησαν να με κάνουν να φοβηθώ και να φύγω.

Προφανώς και κινδύνεψε η σωματική μου ακεραιότητα και έχω χτυπήσει και στο χέρι μου και αν δεν ήταν η Αστυνομία να τους σταματήσει, θα είχα χτυπήσει και πάρα πολύ σοβαρά».

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, για τα επεισόδια κρατήθηκε από τους αστυνομικούς ένας γιατρός του νοσοκομείου, με τον υπουργό να αναφέρει πως αποφάσισε να μην προχωρήσει σε μήνυση.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σκηνικό έντασης:

Ένταση στην επίσκεψη Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό / Φωτ.: Eurokinissi

Ένταση στην επίσκεψη Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό / Φωτ.: Eurokinissi

Ένταση στην επίσκεψη Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό / Φωτ.: Eurokinissi

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Γεωργιάδης μόνο με τη βία μπορεί να επικοινωνήσει τις απόψεις του

Ανακοίνωση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το Γενικό Κρατικό εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία καυτηριάζει τη στάση της ΕΛΑΣ και κάνει λόγο για αστυνομική βία.

«Για πολλοστή φορά, ο υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης, μετατράπηκε σε θλιβερό πρωταγωνιστή σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών και νοσηλευτών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Οι εικόνες με τους αστυνομικούς που χτυπούν τους εργαζόμενους στην είσοδο του νοσοκομείου αποτελούν ντροπή όχι μόνο για τον υπουργό, αλλά για την κυβέρνηση συνολικά. Μια κυβέρνηση που έχει μοναδικό έργο το ξήλωμα και τη διάλυση του ΕΣΥ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων της ιδιωτικής υγείας, εις βάρος, προφανώς, της υγείας των πολιτών.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους».

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Αριστερά στην οποία αναφέρει: «Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, το οποίο στενάζει από ελλείψεις ώστε να πραγματοποιήσει μία από τις γνωστές φιέστες του. Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι «όλα λειτουργούν».

Οι υγειονομικοί που διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες εργασίας τους και για την κατάσταση του ΕΣΥ αντιμετωπίστηκαν με αστυνομική βία. Οι ίδιοι άνθρωποι που κράτησαν όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας στην πανδημία, και το κρατούν ακόμη, βαφτίζονται «ταραξίες». Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ο Δημήτρης Ζιαζιάς, επιμελητής παθολόγος του Γ.Ν. Νίκαιας και μέλος της διοίκησης ΟΕΝΓΕ, και δύο ακόμη γιατροί φέρονται να υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις μετά από χτυπήματα στο κεφάλι.

Αυτή ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα αιτήματα των εργαζομένων: καταστολή και ξύλο.

Το ΕΣΥ δεν χρειάζεται επικοινωνιακές επισκέψεις. Χρειάζεται συγκεκριμένες πολιτικές ενίσχυσης με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλο το ΕΣΥ.

Αλλά όσο η εικόνα προέχει της ουσίας, το αποτέλεσμα είναι αυτό: ΜΑΤ σε νοσοκομεία».