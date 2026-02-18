«Φοβάστε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου»: Ένταση στον «αέρα» μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και δημοσιογράφου

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η τηλεοπτική συνέντευξη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη στην ΕΡΤ, όταν επιτέθηκε με σφοδρότητα στον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο. Αφορμή στάθηκε ερώτηση σχετικά με τη διαρκή αντιπαράθεση του υπουργού με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί τον δημοσιογράφο για «ισαποστακισμό» και «φόβο».

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο Κώστας Παπαχλιμίντζος ρώτησε τον υπουργό γιατί «τσακώνεται εδώ και μια εβδομάδα» με την κ. Κωνσταντοπούλου. Ο 'Αδωνις Γεωργιάδη αντέδρασε ακαριαία στον χαρακτηρισμό, υποστηρίζοντας ότι η διατύπωση αυτή εξισώνει τον θύτη με το θύμα. «Με συγχωρείτε, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Λέτε 'μια εβδομάδα τσακώνεστε', άρα μας εξομοιώνετε. Δεν μπορεί εσείς που έχετε μικρόφωνο να εξομοιώνετε τον θύτη με το θύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η δική του στάση είναι αμυντική απέναντι στις ύβρεις που δέχεται, ενώ εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον δημοσιογράφο. «Αυτόν τον ισαποστακισμό, επειδή φοβάστε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με μένα δεν θα το κάνετε. Γιατί μπορεί να σας πιάσω κι εγώ στο στόμα μου και να έχουμε χειρότερα. Φοβάστε πολύ, αυτό που κάνατε ήταν χυδαίο», δήλωσε σε οξύ ύφος.

Η αμφιλεγόμενη αναλογία

Θέλοντας να ενισχύσει το επιχείρημά του κατά της τήρησης ίσων αποστάσεων, ο Άδωνις Γεωργιάδης χρησιμοποίησε μια σκληρή αναλογία: «Στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος βιάζει μια κυρία και κάποιος άλλος λέει για το θύμα 'φορούσε μίνι', αυτός που το λέει είναι απαράδεκτος. Αυτό κάνατε πριν», κατέληξε, επιμένοντας ότι η χρήση του όρου «τσακωμός» συνιστά πολιτική και ηθική εξίσωση δύο ανόμοιων συμπεριφορών.

Για τις αμβλώσεις: «Το ΕΣΥ πρέπει να παρέχει την υπηρεσία»

Αναφερόμενος στο ρεπορτάζ που κάνει λόγο για 46 κλινικές οι οποίες αρνούνται να πραγματοποιήσουν αμβλώσεις, ο υπουργός δήλωσε ότι έχει ζητήσει πλήρη καταγραφή στοιχείων από τις υπηρεσίες του. Όπως είπε, «το ρεπορτάζ εκ πρώτης όψεως δεν είναι απολύτως ακριβές», σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρονται νοσοκομεία χωρίς γυναικολογική κλινική. Τα επίσημα στοιχεία, όπως ανέφερε, θα τα έχει έως την Παρασκευή.

Ξεκαθάρισε πάντως ότι «στην Ελλάδα ζήτημα νομιμότητας των αμβλώσεων δεν τίθεται» και ότι «το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρέχει και πρέπει να παρέχει αυτή την ιατρική πράξη στη γυναίκα που θα την επιλέξει, με την ασφάλεια που πρέπει». Σχετικά με περιπτώσεις γιατρών που επικαλούνται λόγους συνείδησης, ανέφερε ότι το ζήτημα δεν είναι απλό και ότι πρέπει να εξεταστεί θεσμικά, διευκρινίζοντας ωστόσο πως το νοσοκομείο οφείλει να διασφαλίζει την παροχή της υπηρεσίας.

Για τον θάνατο στη Σαλαμίνα: «Παραβιάστηκε το πρωτόκολλο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον θάνατο άνδρα στη Σαλαμίνα, ο οποίος – σύμφωνα με καταγγελία – αποχώρησε από το Κέντρο Υγείας χωρίς να διακομιστεί με ασθενοφόρο, παρά το ότι το καρδιογράφημα έδειχνε έμφραγμα σε εξέλιξη. Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), επισημαίνοντας: «Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε ιατρικό λάθος. Παραβιάστηκε το πρωτόκολλο».

Όπως ανέφερε, στο Κέντρο Υγείας υπήρχαν γιατροί και νοσηλευτές, έγινε καρδιογράφημα που έδειξε ισχαιμικό επεισόδιο, ωστόσο δεν έγινε κλήση στο ΕΚΑΒ. «Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη κλήση στο ΕΚΑΒ», τόνισε. Κατά τον υπουργό, ο γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ότι ο ασθενής επέμενε να αποχωρήσει, ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως «δεν έπρεπε να τον αφήσουν να φύγει».

Έργα και παρεμβάσεις στο ΕΣΥ

Ο υπουργός Υγείας μεταξύ άλλων υπογράμμισε πως «μέσα στο 2026 θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» και παρουσίασε σειρά παρεμβάσεων: Ανακατασκευή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, το οποίο – όπως είπε – «γίνεται πρακτικά ολοκαίνουργιο» με πόρους από Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ και ιδιωτική χορηγία. Νέα ψυχιατρική κλινική στη Μυτιλήνη, που εγκαινιάζεται την Παρασκευή.

Επεκτάσεις και ανακαινίσεις ψυχιατρικών κλινών στην Αττική, σημειώνοντας ότι τα ψυχιατρικά περιστατικά παρουσιάζουν αύξηση. Μεγάλη ιδιωτική δωρεά για το νοσοκομείο ΚΑΤ, με κατασκευή νέου κτιρίου χειρουργείων, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του νοσοκομείου. Όπως είπε, «δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης», υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο Υγείας βρίσκεται πρώτο σε απορρόφηση πόρων.

Προληπτικός έλεγχος για νεφρική δυσλειτουργία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για νεφρική δυσλειτουργία, επισημαίνοντας ότι έχουν σταλεί 1.758.000 μηνύματα σε πολίτες που, βάσει αλγορίθμου στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο. Η εξέταση παρέχεται δωρεάν έως 30 Ιουνίου. Όπως είπε, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη σε αιμοκάθαρση.

Προσλήψεις και διαγνωστικά κέντρα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι εντός της εβδομάδας προκηρύσσονται 4.000 θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ. Για το ζήτημα των διαγνωστικών κέντρων και του clawback, υποστήριξε ότι το ποσοστό επιστροφών έχει μειωθεί από 44% σε 28% και ότι στόχος είναι να πέσει κάτω από 20% το 2026.

Για τα προγράμματα κατάρτισης

Ερωτηθείς για τα προγράμματα κατάρτισης επί θητείας του στο Υπουργείο Εργασίας, δήλωσε ότι από τα ενταγμένα έργα της ΓΣΕΕ υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα, το οποίο – όπως είπε – ελέγχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχε απορρόφηση 11 εκατ. ευρώ.

«Όχι μόνο έχει γίνει και έχει ελεγχθεί, αλλά έχει πάρει και βραβείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανέφερε. Για τις υπόλοιπες καταγγελίες σημείωσε ότι αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.