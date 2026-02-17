Μπαράζ «χτυπημάτων» από Ζωή - «Περιφέρεστε από επιτροπή σε επιτροπή και κάνετε φασαρίες»

Πολλαπλές εστίες έντασης πυροδοτεί η παρουσία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε σειρά επιτροπών της Βουλής. Νωρίς το πρωί, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβαλε «φωτιά» στην έναρξη της συζήτησης του νομοσχεδίου Φλωρίδη για τη σύσταση ενιαίου ψηφιακού μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, καταγγέλλοντας «αχρήστευση» της Βουλής και υποστηρίζοντας πως ο «σφιχτός» κοινοβουλευτικός προγραμματισμός έγινε προκειμένου «να πληγεί η πιο ενεργή Κοινοβουλευτική Ομάδα», εκείνη της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η νέα κόντρα ξέσπασε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου, έθεσε θέμα αντισυνταγματικότητας της διαδικασίας και μίλησε για «ξεκάθαρο κοινοβουλευτικό ξέπλυμα». «Υπάρχουν βουλευτές που δεν ξέρουν τι ψηφίζουν. Έτσι ψηφίστηκε και η φωτογραφική διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης. Βάλλεται η πιο ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα, αυτή που επιμένει στο ότι δεν μπορεί να αχρηστεύεται η διαδικασία» υποστήριξε η ίδια.

«Δεν είναι εκφράσεις αυτές κατά τη γνώμη μου για αχρήστευση της Βουλής», σχολίασε τότε ο πρόεδρος της επιτροπής Τάσος Μπαρτζώκας, με την ίδια να απαντά πως «έχετε δυσανεξία και στην πολιτική κριτική. Πού είναι οι 35 βουλευτές σας, που έπρεπε να ήταν εδώ;», όπως διερωτήθηκε.

Το λόγο ζήτησε και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος της Νέας Αριστεράς, καλώντας το προεδρείο να μην «μπαχαλεύει» τη διαδικασία. «Τι πάτε να κάνετε το συνήγορο της Ζωής Κωνσταντοπούλου; Το μπάχαλο στη Βουλή έχει όνομα!», ανέφερε σε οξείς τόνους ο «γαλάζιος» πρόεδρος.

«Έχω την εντύπωση ότι πουλάτε τρέλα και δεν είστε κάλος. Είναι ορθά όσα είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, την Πέμπτη έχει ταυτόχρονα η ίδια επιτροπή νέα συνεδρίαση το υπουργείο Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο. Η δουλειά η δική μας δεν είναι να βγάζουμε λογύδρια όπως οι βουλευτές της ΝΔ, που μεταφέρουν τα non papers», υποστήριξε ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση την αλλαγή του προγραμματισμού της επιτροπής ζήτησαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Βούλτεψη: «Περιφέρεστε από επιτροπή σε επιτροπή και κάνετε φασαρίες!»

Λίγα λεπτά αργότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εισήλθε και στην επιτροπή Εθνικής Άμυνας όπου συζητείται διακρατική συμφωνία με τη Βραζιλία, πυροδοτώντας νέα ένταση με το προεδρείο, όταν άρχισε να καταγγέλλει «παρακράτος» και να επιτίθεται στον Άδωνι Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντάς τον ως «υπόλογο».

«Όλοι υπόλογοι είναι για εσάς! Περιφέρεστε από επιτροπή σε επιτροπή και κάνετε φασαρίες!», σχολίασε τότε η προεδρεύουσα Σοφία Βούλτεψη.

«Αναφερθήκατε επιτιμητικά, ότι περιφέρομαι στις επιτροπές. Ναι, κάνω τη δουλειά μου. Δεν εισπράττω αποζημιώσεις για να είμαι άφαντη. Η δουλειά μου είναι να είμαι παρούσα, όχι σαν εσάς που κάνετε δουλίτσες. Πάρα πολλοί από εσάς, δεν εξισώνω, αλλά έχετε πάρα πολλούς διεφθαρμένους», απάντησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Όταν μάλιστα η ίδια αναφέρθηκε εκτενώς στη Γάζα, η Σοφία Βούλτεψη σχολίασε: «δεν θα λύσουμε το Μεσανατολικό εδώ!». «Σταματήστε να τα ευτελίζετε όλα!», απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με την «γαλάζια» προεδρεύουσα να μην το αφήνει να πέσει κάτω, λέγοντας: «πάντως δεν αυτοευτελίζομαι…».

Νέα επίθεση στον Γεωργιάδη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πάντως επιτέθηκε εκ νέου στον Άδωνι Γεωργιάδη καταγγέλλοντας πως «διαφημίζει την παρακρατική του δράση», πως έχει «σπαραλιάσει την Υγεία» και αποκαλώντας τον «διαφημιστή» και «τηλεπωλητή του αντισημιτικού βιβλίου του πατέρα Πλεύρη», καθώς και «αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου και του εγκλήματος των Τεμπών».

«Θα αντιδράσετε, εσείς που δεν είστε του αυτού φυράματος; Πόσο ακόμη θα ανέχεστε αυτά τα φασιστοειδή;», διερωτήθηκε, ενώ ισχυρίστηκε πως «βοά ο τόπος ότι στο βιβλιοπωλείο Γεωργιάδη γίνονταν συγκεντρώσεις φασιστοειδών» και πως «είχε βρεθεί εκεί ο Κορκονέας πριν τη δολοφονία Γρηγορόπουλου».