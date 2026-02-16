Άδωνις κατά Ζωής από τα δικαστήρια: «Εγώ καταθέτω μηνύσεις το πρωί φορώντας κοστούμι»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε πράξη την προαναγγελία του, καταθέτοντας σήμερα μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμηση. Στο επίκεντρο της νομικής κίνησης του Υπουργού βρίσκονται οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Κωνσταντοπούλου σχετικά με την υπόθεση «Βιολάντα», τις οποίες ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε ως «ακραίως συκοφαντικές».

«Δεν θα επιτρέψω την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής»



Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την κατάθεση της μήνυσης, ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε πως η κίνησή του αφορά αποκλειστικά όσα έχουν ειπωθεί εκτός του Κοινοβουλίου.

«Δεν θα επιτρέψω στην κυρία Κωνσταντοπούλου να ποινικοποιήσει τη ζωή του τόπου, γι' αυτό και δεν έχω καταθέσει μήνυση για όσα έχουν λεχθεί στη Βουλή. Όσα λέγονται στη Βουλή, μένουν στη Βουλή».

Το «αφήγημα των Τεμπών» και η τοξικότητα



Ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου επικοινωνιακού αφηγήματος γύρω από το πρόσωπό του, παρομοιάζοντάς το με την τακτική που ακολουθήθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.

«Η προσπάθειά της να χτίσει πάνω μου νέο αφήγημα Τεμπών θα πέσει στο κενό και η δημοκρατία θα αντισταθεί στην τοξικότητά της».

Ο κ. Γεωργιάδης κατέληξε υπογραμμίζοντας πως η δικαιοσύνη είναι ο μόνος δρόμος για την προστασία της προσωπικότητάς του από επιθέσεις που θεωρεί ότι ξεπερνούν τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης.