Ζωή μαινόμενη με μηνύσεις κατά πάντων: Παρακρατικό φύραμα ο Άδωνις, εκβιαστές και οργανωμένο έγκλημα

Με μια δήλωση 22 λεπτών στις κάμερες έξω από τη Βουλή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε στις πρόσφατες καταγγελίες περί μη καταβολής δεδουλευμένων και bullying σε πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας, βάλλοντας κατά του Άδωνη Γεωργιάδη, του δημοσιογράφου που δημοσιοποίησε το θέμα, αλλά και κατά της Επιθεώρησης Εργασίας, διαψεύδοντας τα πάντα και προαναγγέλλοντας μηνύσεις.

Εξαπολύοντας νέα επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη έκανε λόγο για «παρακρατικού φυράματος πρόσωπο», καθώς και για «φασιστοειδή υπουργό» ο οποίος συνεργάζεται με εν ενεργεία αστυνομικούς στο ΑΤ Εξαρχείων καθώς και με «δήθεν δημοσιογράφους».

«Θα κινηθώ νομικά κατά των κατ' επάγγελμα εκβιαστών»

«Εδώ και τρεις μέρες με την επικουρία του κυρίου Κουσουλού, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναπαράγει μια φερόμενη καταγγελία φερόμενης εργαζόμενης στην Επιθεώρηση Εργασίας. Επί τρεις ημέρες περιμένω υπομονετικά, κανένας δεν έχει την φερόμενη καταγγελία. Έχουν διοχετεύσει στα μίντια μια καταγγελία που τα ίδια τα μίντια δηλώνουν πως δεν έχουν. Η επιθεώρηση εργασίας είναι υπόλογη για ελέγχους που δεν έγιναν στη Βιολάντα, φαίνεται πως δεν κάνει το καθήκον της γιατί συνεργάζεται με τον κύριο Γεωργιάδη για να πλήξει αντιπάλους του», δήλωσε αρχικώς.

Σε αυτό το φόντο έκανε λόγο για «απόπειρα εκβίασης», «εγκληματίες οργανωμένου εγκλήματος» και «συκοφάντες», προαναγγέλλοντας πως θα κινηθεί νομικά εναντίον τους. «Ξεκαθαρίζω προς πάσα κατεύθυνση. Θα ασκηθούν κατά των Γεωργιάδη, Κουσουλού και Πολύζου όλα να νόμιμα μέσα και για εγκληματική οργάνωση και για κατ' επάγγελμα εκβίαση», προειδοποίησε και υποστήριξε πως μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί ούτε επισήμως ούτε και ανεπισήμως για κάποια καταγγελία εργαζόμενου, λέγοντας πως θα ζητηθούν ευθύνες για τη «σπέκουλα» των τελευταίων ημερών.

Τι απάντησε για την υπόθεση Καρακίτσου

Ειδικά για την καταγγελία της Άννας Καρακίτσου η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε: «Όσον αφορά την κυρία Άννα Καρακίτσου, γνωστή και ως Άννα Μελίτη. Μπορείτε να διαπιστώσετε την αναλήθεια και το ψεύδος. Εδώ και περισσότερο από ένα έτος δεν έχει εργαστεί στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ψευδές πως εργάζεται σε εμάς και δεν πληρώνεται. Κάνει καριέρα σε live συναυλίες, κατά καιρούς διαμένει στην Πάρο και κάνει και άλλες δουλειές. Το τελευταίο μήνυμα της είναι εγκωμιαστικό προς εμένα. Πρόκειται για χυδαίο κατασκεύασμα».

«Θα οδηγηθούν στη φυλακή οι ύαινες»

«Δεν υπαναχωρώ στις συκοφαντίες, στις λάσπες και τους εκβιασμούς. Ύαινες λυσσομανούν να καταπνίξουν το αίτημα για Δικαιοσύνη, θα οδηγηθούν στη φυλακή», δήλωσε. Η ίδια πάντως εκτίμησε πως η Πλεύση Ελευθερίας δέχεται «βρώμικες» επιθέσεις επειδή είναι η πιο «δυναμική», «καθαρή» και παρεμβατική Κοινοβουλευτική Ομάδα, που δεν δέχεται «να το βουλώσει».