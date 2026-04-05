«Μας έχει πιάσει το κεφάλι μας»: Τσακωμός Βούλτεψη - Αναστασίου ζωντανά στην ΕΡΤ

Ένα απίστευτο σκηνικό έντασης εκτυλίχθηκε στον αέρα της ΕΡΤ το πρωί της Κυριακής, με τη βουλευτή της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη και το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες που κατέληξαν σε προσωπικές επιθέσεις. Η Σοφία Βούλτεψη εκτός εαυτού, κάλεσε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να «ξαναμπεί στην κοιλιά της μαμάς της», αφήνοντας τους παρουσιαστές σε κατάσταση απόγνωσης και τους τηλεθεατές να στέλνουν μηνύματα διαμαρτυρίας για το χάος στο πλατό.

Η σπίθα που άναψε τη φωτιά ήταν η αναφορά της Βάσιας Αναστασίου στην ηλικία της, ένα επιχείρημα που η Σοφία Βούλτεψη δεν άφησε να πέσει κάτω. Η υφυπουργός αντέδρασε σφοδρά, ξεκαθαρίζοντας ότι η ιστορική γνώση δεν απαιτεί βιωματική εμπειρία. «Ούτε το 1821 είχαμε γεννηθεί, ούτε το 1940, αλλά έχουμε άποψη», τόνισε η κυρία Βούλτεψη, για να καταλήξει στην ατάκα που «πάγωσε» το στούντιο: «Δεν θα ξαναπείτε "δεν είχατε γεννηθεί τότε". Άμα δεν είχατε γεννηθεί, ξαναμπείτε στην κοιλιά της μαμάς σας και περιμένετε να γεννηθείτε».

Από το «βαθύ» ΠΑΣΟΚ μέχρι το ναυάγιο του Σάμινα

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στα ηλικιακά, αλλά επεκτάθηκε σε μια αναδρομή παλαιών πολιτικών παθών. Η Σοφία Βούλτεψη επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας χαρακτηριστικά πως «έρχονται και μας κάνουν τις παρθένες». Η ένταση έφτασε σε τέτοιο σημείο που οι καλεσμένοι με τη συμμετοχή και του Κώστα Μπούμπα από την Ελληνική Λύση έφτασαν να τσακώνονται μέχρι και για τις ευθύνες του ναυαγίου του «Εξπρές Σάμινα».

Η απόγνωση των παρουσιαστών και η ατάκα

Ο Δημήτρης Κοτταρίδης, προσπαθώντας μάταια να επιβάλει την τάξη, μετέφερε την αγανάκτηση του κοινού. «Μας έχει πιάσει το κεφάλι μας!», σχολίασε, αποκαλύπτοντας πως το τηλεφωνικό κέντρο είχε κατακλυστεί από μηνύματα τηλεθεατών.

Το κλείσιμο της συζήτησης ήταν εξίσου επεισοδιακό. Όταν ο παρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για την εικόνα του «ρινγκ», λέγοντας πως πρώτη φορά βλέπει τέτοια ένταση, η Σοφία Βούλτεψη του απάντησε αφοπλιστικά: «Άστα αυτά, κάθε φορά τα ίδια λες!», σφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια από τις πιο επεισοδιακές εκπομπές της σεζόν.