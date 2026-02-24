Μαντάρα τα έκανε η Βούλτεψη: «Αυτοί με μια σφαλιάρα φεύγουν» είπε για τους σημερινούς κομμουνιστές

Το έκανε πάλι το «θαύμα» της η Σοφία Βούλτεψη.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των φωτογραφικών ντοκουμέντων της Καισαριανής αλλά και τα θλιβερά που συνέβησαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας με επίκεντρο τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Βγήκε στον Πιέρρο να μιλήσει για όλα αυτά και αφού είπε πως είναι κατά της βίας - και της λεκτικής - πέταξε το «διαμάντι» της.

«Τι σχέση έχουν οι σημερινοί κομμουνιστές με εκείνους; (σ.σ. της Καισαριανής), αυτοί με μια σφαλιάρα φεύγουν...» είπε η Σοφία Βούλτεψη προκαλώντας αίσθηση στους συνομιλητές της οι οποίοι κάθε άλλο παρά συμφώνησαν με τη συγκεκριμένη... «άποψη».