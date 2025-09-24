Βούλτεψη - Μπαλάφας τσακώθηκαν στον αέρα: «Στις φλέβες σας ρέει ψέμα» - «Νευρικούλα είστε»
Έντονη αντιπαράθεση με αφορμή την ακρίβεια σημειώθηκε σε εκπομπή του Action 24.
Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ της υφυπουργού Μετανάστευσης της ΝΔ, Σοφίας Βούλτεψη και του πρώην βουλευτή και νυν μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Μπαλάφα, στην εκπομπή Πρωινή Ζώνη του Action 24.
Ο κ. Μπαλάφας επικαλέστηκε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σχετικά με την ακρίβεια, με την υφυπουργό να απαντά.
Αναλυτικά όσα είπαν Μπαλάφας-Βούλτεψη:
Μπαλάφας: Μπαίνω στον πειρασμό, επειδή άκουσα πριν τον κ. Μαρινάκη να λέει πως η κυβέρνηση θα ασχοληθεί τώρα με την ακρίβεια και τα πρόστιμα. Τώρα. Και λίγο, με συγχωρείτε, γέλασα.
Βούλτεψη: Δεν είπε τώρα. Έχουν επιβληθεί πέντε εκατομμύρια πρόστιμα
Μπαλάφας: Σας παρακαλώ κυρία Βούλτεψη, θα φύγω. Δεν είναι αυτό συζήτηση Αυτό το στυλάκι να μην αφήνει τον άλλο να μιλήσει, δεν σας τιμά και εσάς.
Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μπορείτε πράγματι να φύγετε. Λέτε ψέματα. Δεν είπε τώρα ο κ. Μαρινάκης.
Μπαλάφας: Προφανώς θυμήθηκε την ακρίβεια. Αν θυμόταν και τη διαφθορά και το κλέψιμο που κάνανε, θα ήταν πλήρης η τοποθέτησή του. Θέλω να ακούσετε τη γνώμη μου κι όχι τη γνώμη της κ. Βούλτεψη και τις φωνές της.
Βούλτεψη: Αν δεν θέλετε, μην έρχεστε μαζί μου. Δεν σας υποχρέωσε κανείς και να σταματήσετε αυτό το προκαταβολικό bullying.
Μπαλάφας: Έχετε μια νευρικότητα. Τώρα τελευταία εσείς της Νέας Δημοκρατίας έχετε μια νευρικότητα. Νευρικούλα είστε, νευρικούλα.
Βούλτεψη: Εσείς το αρχίσατε, καμία νευρικότητα. Εσάς εδώ (δείχνει τις φλέβες της) ρέει ψέμα και όχι αίμα.