Νέο μπρα ντε φερ Θεοδωρικάκου - Παντελιάδη για την ακρίβεια και τα σούπερ μάρκετ

Το μπρα ντε φερ ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και τον κλάδο των σούπερ μάρκετ κορυφώνεται, με φόντο την εξαγγελία για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων. Μια αναμέτρηση όπου η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να πιέσει μέχρι τέλους (οι δημοσκοπήσεις άλλωστε σε ένα μόνο εύρημα συμφωνούν εδώ και μήνες) και οι αλυσίδες λιανεμπορίου προειδοποιούν ότι δεν θα επωμιστούν μόνες τους το κόστος.



Ο υπουργός μιλά για «ευθύνη της επιχειρηματικότητας» και δεσμεύσεις που πρέπει να τηρηθούν άμεσα. Υπογραμμίζει ότι σε μια αγορά 12 δισ. ευρώ δεν είναι αδιανόητο να βρεθεί περιθώριο για πιο προσιτά προϊόντα, ενώ προειδοποιεί με αυστηρούς ελέγχους και βαριά πρόστιμα. Ένα μήνυμα με σαφή στόχο: να δείξει ότι το κράτος έχει «το πάνω χέρι».



Απέναντι, οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ σηκώνουν το γάντι. Ο Αριστοτέλης Παντελιάδης, πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και επικεφαλής του ομίλου Metro, στο περιθώριο εκδήλωσης της ΕΣΕΕ, μίλησε για «παρεμβατικά μέτρα» που στραγγαλίζουν τον κλάδο, επισημαίνοντας πως το περιθώριο κέρδους στην Ελλάδα είναι μόλις 1,4%, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη φτάνει το 3% ή το 4%. Με απλά λόγια, τα σούπερ μάρκετ ξεκαθαρίζουν: «Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς οι επιδοτούμενοι σωτήρες των καταναλωτών» όπως είπε ο Παντελιάδης.



Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Η ακρίβεια πιέζει νοικοκυριά και μικρομεσαίους, και οι καταναλωτές δικαιολογημένα απαιτούν άμεσες μειώσεις. Όμως, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι η αλυσίδα του κόστους δεν ξεκινά από το ράφι, αλλά από τις πρώτες ύλες, το εργοστάσιο με τους προμηθευτές. Αν το βάρος πέσει αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ, το μέτρο κινδυνεύει να αποδειχθεί βραχύβιο, άδικο και κυρίως ατελέσφορο.



Η κόντρα, λοιπόν, έχει και επικοινωνιακό χαρακτήρα: η κυβέρνηση θέλει να δείξει πυγμή, οι αλυσίδες να προασπίσουν την επιβίωσή τους. Στο τέλος, όμως, ο καταναλωτής δεν ενδιαφέρεται για το ποιος έχει δίκιο. Θέλει να δει χαμηλότερες τιμές στο καλάθι του. Και εκεί θα κριθούν όλοι, στην πράξη, όχι στα λόγια.