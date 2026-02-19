Εργαζόμενοι Κρατικού Νίκαιας: «Πλημμύρισε τρεις φορές το ΤΕΠ που εγκαινιάστηκε»

Ανακοίνωση για τα σημερινά επεισόδια στο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν προκλητική συμπεριφορά από τις αστυνομικές δυνάμεις που συνόδευαν τον κ. Γεωργιάδη, ενώ παράλληλα εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την έλλειψη προσωπικού, την «παραβίαση» του ωραρίου τους και τις εξαντλητικές συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται καθημερινά γιατροί και νοσηλευτές.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Συλλόγου

Σήμερα Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, με αφορμή τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, επισκέφθηκε το νοσοκομείο μας ο υπουργός Υγείας συνοδεία ισχυρότατων αστυνομικών δυνάμεων που εισήλθαν μέσα στο νοσοκομείο, χτυπώντας αδιάκριτα υγειονομικούς και άλλους εργαζόμενους που συμμετείχαν στην κινητοποίηση που οργάνωσε με απόφαση του το σωματείο μας και στήριξαν σωματεία και φορείς από τη Νίκαια και τον Πειραιά.

Μάλιστα, οι αστυνομικές δυνάμεις κράτησαν για ώρα σε ομηρία μέσα στα ΤΕΠ έναν συνάδελφο μας γιατρό και συνδικαλιστή της ΟΕΝΓΕ που στη συνέχεια κάτω από την αποφασιστική στάση του σωματείου και των συγκεντρωμένων αφέθηκε ελεύθερος.

Να ενημερώσουμε την Κυβέρνηση ότι το τμήμα που ήρθε να εγκαινιάσει:

· Έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, με τα νερά να φτάνουν μέχρι το ακτινολογικό και τα υπόγεια με το αρχείο και τα υλικά του νοσοκομείου.

· Έχει λειτουργήσει σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για 40 ασθενείς κατά μέσο όρο μετά από κάθε εφημερία που δεν βρίσκουν κρεβάτι και στοιβάζονται εκεί όλοι μαζί σε έναν κοινό χώρο μακριά από τους θεράποντες.

· Στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες για να «βγει η εφημερία» και έχουν 40 και 50 χρωστούμενα ρεπό.

Καλό θα ήταν να γνωρίζουν επίσης ότι στο νοσοκομείο της Νίκαιας:

· Η έλλειψη προσωπικού έχει γίνει πλέον τραγική και τα ωράρια εργασίας παραβιάζονται, ενώ δεν λείπουν περιπτώσεις εργασιακής εξόντωσης, όπως για παράδειγμα ένα άτομο να δουλεύει 8 μέρες συνεχόμενα χωρίς ρεπό. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αξιοπρεπώς και με ασφάλεια το νοσοκομείο χρειάζονται τουλάχιστον 65 νοσηλευτές και βοηθοί θαλάμου και 15 τραυματιοφορείς ενώ άμεσα πρέπει να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό η καθαριότητα, η σίτιση και η τεχνική υπηρεσία.

· Κάθε μέρα νοσηλευτές μεταφέρονται από κλινική σε κλινική και από τμήμα σε τμήμα προκειμένου να καλύψουν κενά και να μπαλώσουν ... τρύπες ανοίγοντας μεγαλύτερες. Υπάρχουν συνάδελφοι που τους χρωστάνε πάνω από 60 ρεπό και 2 ετών άδεια! Και από πάνω όποιος αντιστέκεται αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της εκδικητικής μετακίνησης σε άλλο χειρότερο ακόμα τμήμα!

· Λειτουργούν οι 7 από τις 10 χειρουργικές αίθουσες.

· Οι ειδικευόμενοι γιατροί έχουν γίνει λάστιχο χωρίς χρόνο για ξεκούραση, για μελέτη και ουσιαστική εκπαίδευση. Και σαν να μην έφτανε αυτό η κυβέρνηση έρχεται να μειώσει 14 θέσεις ειδικευόμενων παθολογίας κάνοντας την κατάσταση ειδικά στις παθολογικές κλινικές αφόρητη.

· Εδώ και 2 χρόνια δίνονται αστρονομικά ποσά για την εξ αποστάσεως διάγνωση των αξονικών τομογραφιών σε ιδιωτική εταιρεία. Σε κάθε εφημερία στην εταιρεία δίνεται ποσό ίσο με έναν μισθό και τις εφημερίες ενός Διευθυντή ΕΣΥ!

· Λίγο παραπέρα από το κτήριο που εγκαινιάζεται στεγάζεται η τεχνική υπηρεσία που εν έτει 2026 εξακολουθεί να υπάρχει καρκινογόνος αμίαντος.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, της εμπορευματοποίησης της Υγείας, της υποχρηματοδότησης κι υποστελέχωσης, της επιδίωξης τα νοσοκομεία να λειτουργούν ως επιχειρήσεις.

Είναι πραγματική πρόκληση για εμάς και όλο τον λαό ότι:

Αυτοί που μας ευτελίζουν καθημερινά, καθηλώνουν το μισθό μας, δεν μας δίνουν τα νόμιμα ρεπό και τις άδειες, δεν μας εντάσσουν στα ΒΑΕ, κρατούν χιλιάδες συμβασιούχους συναδέλφους μας σε ομηρία και δεν τους μονιμοποιούν, μειώνουν συνεχώς τις δαπάνες για το δημόσιο σύστημα υγείας, σε συνθήκες ακρίβειας και υπερφορολόγησης του λαού, έχουν το θράσος να γυρνάνε στα κανάλια και να λένε χυδαία ψέματα, να χτυπούν τους υγειονομικούς που κρατάνε το ΕΣΥ στις πλάτες τους.

Ο λαός της περιοχής ξέρει από πρώτο χέρι ότι το νοσοκομείο της Νίκαιας είναι ένα λαϊκό νοσοκομείο, με προσωπικό που παρά τα εμπόδια που βάζει η πολιτική της κυβέρνησης, δίνει τον καλύτερο του εαυτό για να προσφέρει υπηρεσίες υγείας σε όλους ανεξαιρέτως.

Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους του Πειραιά και τους φορείς τους για τη συμπαράσταση τους στη σημερινή κινητοποίηση του σωματείου μας.

Ο αγώνας μας είναι κοινός, και έτσι θα συνεχίσουμε! Ενωμένοι με τη δύναμη του δίκιου μας!

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για:

· Άμεσες προσλήψεις νοσηλευτών (τουλάχιστον 65), γιατρών και διοικητικών, τεχνολόγων για να καλυφτούν οι ελλείψεις του νοσοκομείου μας.

-Να μη μειωθεί καμία θέση ειδικευόμενου στο νοσοκομείο μας

· Να ανοίξουν όλες οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες.

· Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς κατά τουλάχιστον 20%, επαναφορά 13ου-14ου μισθού, ένταξη στα ΒΑΕ.

· Μονιμοποίηση των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

· Καμία επιχειρηματική δράση, εμπορευματική λειτουργία και ιδιωτικοποίηση με όποια μορφή (ΣΔΙΤ, χορηγοί, εργολάβοι).

· Άνοιγμα του νοσοκομείου Λοιμωδών ως σύγχρονο πλήρες δημόσιο νοσοκομείο.

· Δημιουργία επαρκούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε όλο τον Πειραιά.