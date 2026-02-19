Γεωργιάδης για επεισόδια στο Γενικό Κρατικό: «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος»

Επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και διαδηλωτές, με την ένταση να κορυφώνεται κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υγειονομικών, στο πλαίσιο των εγκαινίων των ΤΕΠ που πραγματοποιεί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν, κάνοντας λόγο για «απόπειρα βίαιης παρεμπόδισης» της επίσκεψής του.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι επί των ημερών του το νοσοκομείο έχει ενισχυθεί σημαντικά, παραθέτοντας στοιχεία για αύξηση προϋπολογισμού κατά 76% σε σχέση με το 2019, προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και έργα ύψους 30 εκατ. ευρώ που βρίσκονται σε εξέλιξη. «Το Νοσοκομείο γίνεται καινούργιο και θα το παραδώσω στον διάδοχό μου καλύτερο από ποτέ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ευχαρίστησε τις δυνάμεις της Αστυνομίας και εργαζομένους του νοσοκομείου που τον χειροκρότησαν παρά την ένταση.

«Στην Δημοκρατία μας το δικαίωμα στην διαμαρτυρία είναι ιερό αλλά η βία δεν είναι ανεκτή. Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος. Η Δημοκρατία δεν φοβάται», υπογράμμισε.

Ολόκληρη η ανάρτηση Γεωργιάδη

«Σήμερα επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Νικαίας με τους @mthemisto κ. Λίλιαν Βιλδιρίδη @gvrettakos @MLIVANOSGR @MARKOPOULODIMI2 και τον κ. Γιάννη Τραγάκη για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Το Νοσοκομείο αυτό επί θητείας μου έχει σε σχέση με το 2019 αύξηση του προϋπολογισμού του κατά +76%, έχει +65 ιατρούς, +135 νοσηλευτές, +133 άτομα λοιπό προσωπικό και σε αυτό το Νοσοκομείο επί θητείας μου εντάχθηκαν σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και εκτελούνται έργα συνολικής αξίας 30.000.000€. Για την ακρίβεια το Νοσοκομείο γίνεται καινούργιο και θα το παραδώσω στον διάδοχο μου καλύτερο από ποτέ.

Σε αυτό το Νοσοκομείο που έχουμε τόσο φροντίσει αποφάσισαν το @gt_kke η @ANTARSYAPress και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να συγκεντρωθούν και να με εμποδίσουν δια της βίας να μπω και να κάνω την δουλειά μου.

Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία τους άνδρες της Υ.ΜΕ.Τ, της ΔΡΑΣΗΣ και της ΟΠΚΕ οι οποίοι με γενναιότητα και επαγγελματισμό υπερασπίστηκαν στο πρόσωπό μου την Ελληνική Δημοκρατία και δεν τους άφησαν να κάνουν πραγματικότητα την επιθυμία τους.

Ευχαριστώ όμως ακόμη περισσότερο τους εργαζομένους του Νοσοκομείου που παρά την βία και τις ύβρεις ήρθαν, με χειροκρότησαν και με ευχαρίστησαν για όλα τα έργα που κάνουμε εκεί.

Στην Δημοκρατία μας το δικαίωμα στην διαμαρτυρία είναι ιερό αλλά η βία δεν είναι ανεκτή. Αν νόμιζαν ότι θα τους φοβηθώ και θα φύγω έκαναν λάθος. Η Δημοκρατία δεν φοβάται.»