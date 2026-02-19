Κόντρα Γεωργιάδη - γιατρού on air:«Δεν μπορεί υπουργός να μπει σε νοσοκομείο; Κινδύνευσε η ζωή μου»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψή του για εγκαίνια ανακαινισμένων χώρων.



«Εγώ είμαι εκλεγμένος υπουργός, όχι τύραννος. Εκπροσωπώ τον ελληνικό λαό, όχι την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΚΚΕ. Πήρα 64.004 σταυρούς στην Β1 του Βορείου Τομέα Αθηνών, πολύ περισσότερους από όσους έλαβε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης (19/2) μιλώντας στο Action24, απαντώντας σε επικρίσεις για την παρουσία του στο νοσοκομείο.

Όπως υποστήριξε, κατά την άφιξή του διαδηλωτές επιχείρησαν να του κλείσουν την είσοδο, σχηματίζοντας φραγμό, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση και επεισόδια. «Προσπαθώντας να μπω στο νοσοκομείο έκαναν φραγμό και ξεκίνησαν τα επεισόδια», ανέφερε. Σε ερώτηση εάν μετά από αυτά που συνέβησαν σήμερα στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, θα το σκεφτεί αν θα επισκεφτεί ξανά το νοσοκομείο, απάντησε ότι θα ξαναπάει γιατί έχει κι άλλα έργα που θα πρέπει να εγκαινιάσει.





Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε ακόμη και για κίνδυνο κατά της ζωής του, κάνοντας λόγο για σπρωξίματα και επιθετική συμπεριφορά. «Αν αυτά που λένε με έχουν θίξει, μπορώ να τους σπάσω στο ξύλο;», είπε σε όσους συνέδεσαν το κλίμα έντασης με προηγούμενες δηλώσεις του για υγειονομικούς.

Παράλληλα, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και ειδικά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την για ακραία ρητορική. «Οι αριστεροί που κατακρίνουν εμένα και τον Μαρινάκη για μπούλινγκ στους δημοσιογράφους, δεν ακούν την Κωνσταντοπούλου;» διερωτήθηκε.

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να τον εμποδίσει να εισέλθει στο νοσοκομείο, κάνοντας λόγο για σπρωξίματα, ύβρεις και ακόμη και για περιστατικό κατά το οποίο, όπως είπε, δέχθηκε φτύσιμο από γιατρό. Τόνισε ότι «κανείς δεν έχει δικαίωμα να εμποδίζει τον υπουργό Υγείας να μπαίνει σε δημόσιο νοσοκομείο», χαρακτηρίζοντας τα επεισόδια «απολύτως καταδικαστέα». Επικαλέστηκε μάλιστα βιντεοληπτικό υλικό που, όπως ανέφερε, αποτυπώνει όσα συνέβησαν.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις παρεμβάσεις του στο νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι έχουν δρομολογηθεί λύσεις για τη μεταφορά θέσεων ειδικευομένων και την ενίσχυση με επικουρικό προσωπικό, απορρίπτοντας τις καταγγελίες περί αποδυνάμωσης κλινικών, που έθεσε στην τηλεοπτική κουβέντα, με τηλεφωνική παρέμβαση, ο Παναγιώτης Παπανικολάου, νευροχειρουργός του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας και γενικός γραμματέας ΟΕΝΓΕ.

«Μην τολμήσουν να κάνουν μαζικές διώξεις»

Ο γιατρός έκανε λόγο για «μαζική και δυναμική διαμαρτυρία» που είχε προαναγγελθεί λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού και κινδύνου αναστολής λειτουργίας παθολογικών κλινικών. Κατήγγειλε, επίσης, παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων εντός του νοσοκομείου και χρήση βίας σε βάρος υγειονομικών, κάνοντας λόγο για προσαγωγές και χειροπέδες σε γιατρό. Μάλιστα, ο κ. Παπανικολάου είπε σε απειλητικό τόνο: «Μην τολμήσουν να κάνουν μαζικές διώξεις σε ειδικευόμενους γιατρούς... Θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα».



Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε χιούμορ με αφορμή μανικετόκουμπα που έφεραν έμβλημα των ΗΠΑ, λέγοντας πως το έκανε για... προστασία επειδή εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές, όπως κάνει κάποιος όταν πάει να συναντήσει τον Δράκουλα και βάζει σταυρό.