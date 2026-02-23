Άδωνις Γεωργιάδης: Λάθος μου που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό από το νοσοκομείο της Νίκαιας

Στα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας πως μετάνιωσε που δεν έκανε μήνυση στον γιατρό, που όπως λέει, τον χτύπησε στο χέρι.



Ο υπουργός σημείωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, πως έκανε λάθος που δεν προχώρησε σε μήνυση εναντίον του γιατρού της Νίκαιας και επανέλαβε ότι ο ίδιος δεν ζήτησε τη σύλληψή του. Όπως είπε, ο γιατρός τον χτύπησε στο χέρι, κάτι που είδαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.

Επίσης, τόνισε ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκε και ο αστυνομικός διευθυντής που ήταν στο σημείο και επισήμανε: «Την Αστυνομία δεν την κάλεσα εγώ, αλλά ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ», καθώς θεώρησε ότι υπήρχε πιθανότητα να δημιουργηθούν επεισόδια και έσπευσε να επισημάνει ότι θα επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες.

