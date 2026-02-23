Άδωνις Γεωργιάδης: Λάθος μου που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό από το νοσοκομείο της Νίκαιας
Επισήμανε ότι θα επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες.
Στα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας πως μετάνιωσε που δεν έκανε μήνυση στον γιατρό, που όπως λέει, τον χτύπησε στο χέρι.
Ο υπουργός σημείωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, πως έκανε λάθος που δεν προχώρησε σε μήνυση εναντίον του γιατρού της Νίκαιας και επανέλαβε ότι ο ίδιος δεν ζήτησε τη σύλληψή του. Όπως είπε, ο γιατρός τον χτύπησε στο χέρι, κάτι που είδαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν.
Επίσης, τόνισε ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκε και ο αστυνομικός διευθυντής που ήταν στο σημείο και επισήμανε: «Την Αστυνομία δεν την κάλεσα εγώ, αλλά ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ», καθώς θεώρησε ότι υπήρχε πιθανότητα να δημιουργηθούν επεισόδια και έσπευσε να επισημάνει ότι θα επισκεφθεί ξανά το νοσοκομείο τις επόμενες ημέρες.