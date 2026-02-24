Γεωργιάδης για τα επεισόδια στη Νίκαια: «100% θα με χτυπούσαν αν δεν ήταν η Αστυνομία»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει δώσει στη δημοσιότητα το βίντεο από τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, υποστηρίζοντας ότι δεν προκάλεσε τη βία, αλλά βρέθηκε ο ίδιος σε κίνδυνο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η αστυνομία παρενέβη προληπτικά, μετά από αναρτήσεις στο διαδίκτυο που καλούσαν σε δυναμική συγκέντρωση κατά την επίσκεψή του. «Η ΕΛΑΣ πήγε εκεί γιατί υπήρχε κίνδυνος επεισοδίων», εξήγησε, προσθέτοντας ότι η απειλή χρήσης βίας συνιστά ποινικό αδίκημα και ότι ο ίδιος βρέθηκε σε θέση θύματος.

«Ευτυχώς που η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, κυρία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι δεν κάλεσα εγώ την αστυνομία στη Νίκαια», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Άδωνις Γεωργιάδης, απορρίπτοντας έτσι τις κατηγορίες ότι «έστησε» τα γεγονότα.

Ανέφερε επίσης ότι ο γιατρός που συνελήφθη είχε προαναγγείλει τη δυναμική υποδοχή του υπουργού, ενώ τόνισε ότι δεν έχει κατηγορήσει άδικα κανέναν. «Δεν είμαι ο ψεύτης, τίποτα δεν έγινε όπως με παρουσίασαν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός αναφέρθηκε σε συγκρούσεις με γιατρούς της άκρας αριστεράς και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τονίζοντας ότι η παρουσία της Αστυνομίας δεν προκαλεί βία αλλά προστατεύει τη δημοκρατική λειτουργία των υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι παρεμβάσεις του στα νοσοκομεία, όπως η μεταφορά κτηρίων και η διαχείριση ειδικευομένων γιατρών, έγιναν με διάλογο και συνεννόηση, παρά τις αντιδράσεις.

Κατά την προβολή των πλάνων, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι οι κινήσεις των συγκεντρωμένων απέναντί του δικαιολογούν τον φόβο του. «Χρειάζεται να με ακουμπήσει κάποιος για να υπάρξει αδίκημα; Η απειλή χρήσης βίας δεν είναι ήδη αδίκημα;», ανέφερε, υπερασπιζόμενος την αντίδρασή του και τις προληπτικές ενέργειες της αστυνομίας.