Δημογλίδου για Νίκαια: «Η Αστυνομία ήταν εκεί για την ασφάλεια όλων, όχι για τον υπουργό»

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά τα επεισόδια στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, με τον υπουργό Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης να δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφτεί ξανά το νοσοκομείο, χαρακτηρίζοντας «λάθος» το ότι δεν προχώρησε σε μήνυση κατά του γιατρού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ξεκαθάρισε ότι η Αστυνομία δεν καλείται από πολιτικούς όταν πρόκειται για επίσκεψη υπουργού σε δημόσια κτίρια. «Η ΕΛΑΣ προγραμματίζει τα μέτρα τάξης βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν για ενδεχόμενα επεισόδια. Αυτό συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση», τόνισε.

Η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι η παρουσία της ΕΛΑΣ στη Νίκαια οφειλόταν σε καλέσματα και προαναγγελθείσες συγκεντρώσεις σε ανοιχτές πηγές του Διαδικτύου ενόψει της επίσκεψης του υπουργού. «Εάν δεν ήταν η Αστυνομία εκεί, νομίζω οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Η ΕΛΑΣ βρέθηκε για να εξασφαλιστεί η είσοδος όλων των προσκεκλημένων, όχι μόνο του υπουργού», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε, οι αστυνομικοί εισήλθαν στο νοσοκομείο όταν οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να διακόψουν τα εγκαίνια εμποδίζοντας την είσοδο. Η σωματική ακεραιότητα όλων βρισκόταν υπό απειλή, αλλά δεν υπήρξε χρήση βίας ή δακρυγόνων από την πλευρά της ΕΛΑΣ. «Θα δημιουργούνταν πανικός αν συνέβαινε κάτι τέτοιο», υπογράμμισε.