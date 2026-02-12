Η Κωνσταντία Δημογλίδου στο FACES: «Αν το ριφιφί του 1992 γινόταν σήμερα, θα είχε εξιχνιαστεί»

Το FACES, η νέα διαδικτυακή εκπομπή του FLASH, βρίσκεται ήδη στον αέρα! Το Faces, με παρουσιάστρια την Εύη Φραγκάκη, φιλοξενεί προσωπικότητες από την πολιτική, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το επιχειρείν που έχουν ουσιαστικό λόγο και αλλά και διαδρομή με αποτύπωμα.

Η νέα διαδικτυακή εκπομπή του FLASH εστιάζει πρωτίστως στα ίδια τα πρόσωπα, που φέρει το καθένα τη δική του ιστορία και όχι στους τίτλους τους.



Η Εύη Φραγκάκη, σε μια ανοιχτή συζήτηση με ανθρώπινη ματιά, δημιουργεί έναν χώρο όπου οι καλεσμένοι μιλούν όχι μόνο για το έργο τους, αλλά και για τις αμφιβολίες, τις επιλογές και την καθημερινότητά τους. Για τη ζωή τους πίσω από τον δημόσιο ρόλο.

H Κωσταντία Δημογλίδου στο FACES

Στο πρώτο επεισόδιο του Faces, φιλοξενούμενη είναι η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.



Η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλά για την απόφασή της να ενταχθεί στην Αστυνομία.

Αποκαλύπτει τη «ζαβολιά» που έκανε με το μηχανογραφικό των Πανελληνίων, ενώ εξιστορεί την πιο δύσκολη υπόθεση που κλήθηκε να διαχειριστεί.



Η συζήτηση περνά από το πολύκροτο «ριφιφί», τον Σορίν Ματέι και τις γυναικοκτονίες - υποθέσεις που συγκλόνισαν την κοινωνία- και εξηγεί το «βάρος» της δημόσιας τοποθέτησης όταν εκπροσωπείς έναν θεσμό σε στιγμές κρίσης.



Η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλά όμως και για τη μητρότητα. Πώς φροντίζει η ίδια τη σχέση της με τα παιδιά της; Ποιές είναι οι επιλογές διασκέδασης της και πώς αποφορτίζεται;



Το Faces του FLASH φωτίζει την ανθρώπινη πλευρά εκείνων που βρίσκονται στο προσκήνιο.



Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Αρχισυνταξία Εκπομπής: Χριστιάνα Κούσιου

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη, Γιάννης Τσακμακίδης

Μπορείτε να δείτε την εκπομπή εδώ: https://youtu.be/1iJ1puhyA5c