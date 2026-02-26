FACES: Πώς η Verallis του Γιώργου Δημόπουλου μεταμορφώνει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στην πράξη

Στο νέο επεισόδιο FACES του Flash με την Εύη Φραγκάκη, φιλοξενούμε τον Γιώργο Δημόπουλο, ιδρυτή και CEO της Verallis — έναν άνθρωπο, που έχει επιλέξει να κοιτάζει τις επιχειρήσεις εκεί όπου οι περισσότεροι δεν κοιτούν: στο πραγματικό τους κόστος.

Η Verallis δεν κάνει απλώς «μείωση εξόδων». Ξαναδιαβάζει τον τρόπο, με τον οποίο μια εταιρία λειτουργεί, αποφασίζει και διαχειρίζεται τους πόρους της, αποκαλύπτοντας κρυφές διαρροές, λανθασμένες παραδοχές και χαμένες ευκαιρίες.



Σε μια εποχή που η βιωσιμότητα και η στρατηγική καθαρότητα είναι μονόδρομος, η Verallis έρχεται να δώσει δομή, διαφάνεια και ουσιαστικό έλεγχο — όχι με θεωρία, αλλά με πράξη. Ένα επεισόδιο για την ευθύνη, τις δύσκολες αποφάσεις και το τι σημαίνει πραγματικά να ηγείσαι.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη, Γιάννης Τσακμακίδης