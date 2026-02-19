100 χρόνια Γ.Βογιατζής στο FACES: Η τέχνη θέλει αλήθεια, ένας σωστός άνθρωπος είμαι, τίποτα παραπάνω

«Μηχανικός θέλω να γίνω, αυτό πολύ με συγκινεί, αν πάλι σέκος απομείνω, αν με πλακώσει η μηχανή;».

Μόλις διαβάσατε τον πρώτο ρόλο του Γιάννη Βογιατζή.

Ο μεγάλος μας ηθοποιός έκλεισε πριν από λίγο καιρό τα 100 χρόνια και μπορεί τελικά η μηχανή να μην τον «πλάκωσε» αλλά εκείνο το παιδί της Α' Δημοτικού που με αναίδεια, όπως λέει, ανέβηκε στη σκηνή και είπε με στεντόρεια τη φωνή το ποίημά του, εδώ και 70 χρόνια μας προσφέρει μέσα από την καρδιά του, τη δική του αλήθεια για το τι σημαίνει τέχνη και υποκριτική.

Η Εύη Φραγκάκη με το FACES συνάντησε τον Γιάννη Βογιατζή στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο, έναν χώρο ζεστό που σε κάθε γωνιά του κρύβει μια μικρή ή μεγάλη ιστορία από τον κινηματογράφο και το θέατρο.

Ο Γιάννης Βογιατζής ξεδιπλώνει τις μνήμες του από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Μιλά για τις «Κυριακές στον Φίνο» με τον Βουτσά και τους άλλους, την «ατίθαση Ρένα Βλαχοπούλου» και για τον μεγάλο Γιάννη Δαλιανίδη που δεν «χαριζόταν» στα γυρίσματα ούτε στη Μάρθα Καραγιάννη.

«Δεν υπάρχει καλλιτέχνης και ψέμα, το γύρισμα είναι μεγάλο πράγμα για εμένα» λέει ο Γιάννης Βογιατζής.

Ήταν η στιγμή εκείνη που ως νέος ηθοποιός ψάχνοντας για δουλειά μπήκε στο θέατρο την ώρα της πρόβας του Μίμη Φωτόπουλου. Εκείνη τη στιγμή που ο Μίμης Φωτόπουλος τον είδε, τον φώναξε στη σκηνή για μια «περαστική» σκηνή και μετά όλα πήραν το δρόμο τους.

Έναν δρόμο γεμάτο επιτυχίες με μεγάλους ρόλους δίπλα στα άλλα μεγαθήρια του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Γιάννης Βογιατζής ήταν πάντα εκεί. Και όταν οι άλλοι, κουρασμένοι, «παρακαλούσαν» να τελειώσει το γύρισμα, εκείνος έλεγε, «όχι, μακάρι να μη τελειώσει».

Μιλάει για τη Βασιλική, τη σύζυγό του, τη γυναίκα της ζωής του που ανησυχούσε όταν τα βράδια έλειπε αλλά που ούτε μια στιγμή δεν τον ζήλεψε. Άλλωστε όπως ο ίδιος λέει στην Εύη Φραγκάκη, «δεν ερωτεύτηκα ποτέ σε αυτή τη δουλειά. Η δουλειά είναι δουλειά».

Μιλάει με γλυκύτητα για την οικογένειά του, για τον γιο και τον εγγονό του Γιάννη Βογιατζή αλλά και για την αληθινή αγάπη που δέχεται καθημερινά από όλους όσοι τον συναντούν στο δρόμο.

«Ένας σωστός άνθρωπος είμαι που πάντα έκανε το καλό, τίποτα παραπάνω» λέει ο Γιάννης Βογιατζής με το μεγαλύτερο και δυσκολότερο ανθρώπινο προτέρημα: την ταπεινότητα.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη, Γιάννης Τσακμακίδης