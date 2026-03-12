Η «Ρούλα της Βουλής»: 35 χρόνια καφέδες, μυστικά και πολιτικοί στο καφενείο του Κοινοβουλίου

Έφτασε στη Βουλή από τύχη και μετά από παρότρυνση φίλων της σε ηλικία μόλις 24 ετών. Και μπορεί όταν σέρβιρε τους πρώτους της καφέδες τα χέρια της να έτρεμαν, κατάφερε όμως μέσα σε 35 χρόνια να αλλάξει 11 εργοδότες και να σερβίρει τα μεγαλύτερα ονόματα της πολιτικής σκηνής της Ελλάδας.

«Η Βουλή είναι το πρώτο μου σπίτι» λέει στο FACES και μιλά με αγάπη για τους πολιτικούς τους δημοσιογράφους και όλους τους συναδέλφους της με τους οποίους περνά τις περισσότερες ώρες της ημέρας μαζί τους. Άλλωστε και ο μεγάλος της γιος έχει κάνει δεκάδες ξενύχτια στη Βουλή, όπως λέει στην Εύη Φραγκάκη.

«Άκουγα αλλά ποτέ δεν έφυγε τίποτα από το στόμα μου»

Στα τραπέζια του καφενείου της Βουλής, η Ρούλα έχει δει την ανθρώπινη πλευρά των πολιτικών. Μακριά από τις εντάσεις και τους τσακωμούς της Ολομέλειας.

Και όσο τα χρόνια περνούσαν, τόσο περισσότερο κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους. «Βίωσα καταστάσεις, άκουγα αλλά ποτέ δεν έφυγε τίποτα από το στόμα μου» λέει.

Ο πρώτος καφές στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και ο καπουτσίνο του Ανδρέα

Ο πρώτος καφές που σέρβιρε ήταν στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Με τα χρόνια όμως από τον δίσκο της «πέρασαν» όλοι οι πρωθυπουργοί. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μαζί με τη Δήμητρα που προτιμούσαν καπουτσίνο όπως και οι Κώστας Σημίτης και Αλέξης Τσίπρας.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης προτιμούν εσπρέσο όπως και οι περισσότεροι από τους βουλευτές. Και όπως αποκαλύπτει όλοι σχεδόν προσέχουν τη σιλουέτα τους αποφεύγοντας τη ζάχαρη…

Μπάλα και παρέες στο καφενείο της Βουλής

Το καφενείο της Βουλής όπως το περιγράφει, είναι ένα «καταφύγιο» για όλους τους βουλευτές που βρίσκουν τον εαυτό τους μετά από ώρες πόλωσης και άγριων καταστάσεων στην Ολομέλεια. «Γίνονται παρέες από βουλευτές διαφορετικών κομμάτων, βλέπουν ποδόσφαιρο όταν οι συνεδριάσεις είναι βραδινές», λέει η «Ρούλα της Βουλής» όπως την έχουν γνωρίσει όλοι οι παλιοί αλλά και οι νεότεροι που σπεύδουν από τις πρώτες ημέρες να της σφίξουν το χέρι γνωρίζοντας ένα αυθεντικό, ευθύ και εχέμυθο άνθρωπο.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη, Γιάννης Τσακμακίδης