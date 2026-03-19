Γιώργος Λιάνης: «Αδικημένος από την ιστορία και ο Ανδρέας και το ΠΑΣΟΚ»

«Έχω ρυτίδες στο μέτωπο, αλλά στην ψυχή καμία». Ο Γιώργος Λιανής μιλά στο FACES για τα 60 χρόνια προσφοράς του στη δημοσιογραφία και την πορεία του στα κοινά μέσα από μια ζωή γεμάτη «θαύματα».

60 χρόνια στη δημοσιογραφία, είναι 120 στη ζωή

«60 χρόνια στη δημοσιογραφία, είναι 120 χρόνια στη ζωή» λέει ο Γιώργος Λιάνης και αποκαλύπτει όλα όσα τον οδήγησαν να κάνει πράξη το παιδικό του όνειρο.

Μιλά με υπερηφάνεια για τη «Σλαβομακεδόνισσα» μητέρα του που τον μεγάλωσε με Παλαμά και Ρίτσο. «Όταν άκουσα Θοδωράκη είπα ‘μάγκα πάρε δρόμο και πήγαινε για αυτά που αγαπάς’» λέει στην Εύη Φραγκάκη.

Τον χαρακτήριζαν «Τούρκο», «Σκοπιανό» και «Ξάδελφο»

Με παράπονο ο Γιώργος Λιάνης θυμάται τις εποχές που τον χαρακτήριζαν «Τούρκο», «Σκοπιανό» και απαξιωτικά «Ξάδελφο». Ο ίδιος όμως ποτέ δε το έβαλε κάτω και κατάφερε να φτάσει, έστω και από διαβολιά της τύχης όπως λέει, δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου τον οποίο αποκαλεί «αδικημένο από την ιστορία» και «τελευταίο ηγέτη».

Γυρνώντας στην εποχή των «Ρεπόρτερς» μιλά για τα «τρία χαμίνια» που κατάφεραν να αναδείξουν μέσα από τις ιστορίες τους τη «συντηρητική Ελλάδα» με ντοκουμέντα και αποκαλύψεις που προκάλεσαν ηλεκτροσόκ στην ελληνική κοινωνία.

Ο Γιώργος Λιάνης για το ΠΑΣΟΚ και τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Ενωτικός για το ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Λιάνης ζητά από «όσους ηγετικές βλέψεις να είναι πιο ψύχραιμοι και πιο νουνεχείς». Μιλά για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και για τη γενναία, όπως λέει, απόφαση του να παραδώσει την έδρα του.

Ξαφνιάζει όταν μιλά όμως για τον Αλέξη Τσίπρα στον οποίο αναγνωρίζει τρία μεγάλα πλεονεκτήματα και εκτιμά πως «εάν δεν υπήρχε η Μαρία Καρυστιανού θα πάλευε με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση».

Νυκτόβιος γραφιάς με κάλους στα δάκτυλα

Περιγράφει τον εαυτό του ως έναν «νυκτόβιο γραφιά» που κάθεται στο γραφείο του με τον σκύλο του - τον Ερμή που «ακούει» όπερες -και με κάλους στα δάκτυλά από το γράψιμο συνεχίζει να κοιτάζει τις λευκές σελίδες με την ίδια λαχτάρα που είχε και στο ξεκίνημα του.

Παρουσίαση: Εύη Φραγκάκη

Δημοσιογραφική Παραγωγή: Ελίνα Παπαχρήστου

Videographers: Έφη Κρυστάλλη, Νεφέλη Βάθη, Γιάννης Τσακμακίδης