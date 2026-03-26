Γιώργος Δάγλας: Ο άνθρωπος που καταδιώκει το κυβερνοέγκλημα

Πρόσωπα σκυμμένα πάνω σε πληκτρολόγια 24 ώρες το 24ωρο, μέσα σε σκοτεινές αίθουσες όπου επικρατεί απόλυτη ησυχία - μια ησυχία που «σπάει» μόνο από τον ήχο των πλήκτρων.

Καλωσήρθατε στην Obrela. Tην εταιρεία που από το 2010 δραστηριοποιείται σε θέματα ασφαλείας συστημάτων παρέχοντας Κυβερνοασφάλεια «σε πραγματικό χρόνο» όπως περιγράφεται στην ταυτότητα της.

Το FACES και η Εύη Φραγκάκη συνάντησαν τον Γιώργο Δάγλα, Chief of Strategy της εταιρείας, τον άνθρωπο που καταδιώκει το κυβερνοέγκλημα - την τρίτη μεγαλύτερη «οικονομία» παγκοσμίως με τζίρο που φθάνει στα 10 τρισ. ευρώ.

Κυβερνοεπιθέσεις ακόμα και σε νοσοκομειακά μηχανήματα

Πόλεμοι, παρακολουθήσεις, προγράμματα που αδρανοποιούν εταιρείες-κολοσσούς όπως πρόσφατα την Jaguar - Land Rover με τελική ζημιά στα 2 δισ. ευρώ και απειλή λουκέτου σε βασικές υποδομές της βιομηχανίας.

Αποκαλύπτει πως η Obrela έχει κάνει επίδειξη για σενάριο κυβερνοεπίθεσης ακόμα και εναντίον ιατρικών συστημάτων συνδεδεμένα με ασθενείς. Τα χτυπήματα με ιούς μπορούν πλέον να αδρανοποιήσουν το οποιοδήποτε σύστημα και ταυτόχρονα να εμφανίζεται εν λειτουργία, προειδοποιεί.

«Δωρεάν wi-fi, ανοιχτό bluetooth: Πόσο ασφαλείς είμαστε»

«Βλέπαμε ταινίες όπως το Terminator αλλά η επιστημονική φαντασία είναι εδώ» λέει ο Γιώργος Δάγλας εξηγώντας πως μέσα στις πλατφόρμες υπάρχουν τουλάχιστον 5.000 σημεία για το προφίλ μας.

Στο σύντομο μέλλον και μόνο η σκέψη μας για κάποια αγορά θα αρκεί ώστε να λαμβάνουμε τις αντίστοιχες διαφημίσεις στο κινητό μας.

Ο Γιώργος Δάγλας εξηγεί ότι η κυβερνοασφάλεια αφορά και όλους εμάς. Τους ανθρώπους που κάνουμε «αποδοχή ρυθμίσεων» σε κάθε εφαρμογή που ανοίγουμε στα κινητά μας, που χρησιμοποιούμε τα δημόσια και δωρεάν wi-fi, που χρησιμοποιούμε bluetooth, που κάνουμε αγορές μέσω του διαδικτύου.

«Το δωρεάν στις επικοινωνίες μας στα social media είναι μεγάλη «παγίδα», τίποτα δεν είναι τσάμπα» λέει στην Εύη Φραγκάκη περιγράφοντας ένα δυστοπικό και τρομακτικό ψηφιακό περιβάλλον που είναι ήδη εδώ.

Οπλικά συστήματα στα «χέρια» της Τεχνητής Νοημοσύνης

«Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για εμάς χωρίς εμάς» λέει ο Γιώργος Δάγλας όταν συζητά για την Τεχνητή Νοημοσύνη την οποία χαρακτηρίζει «μαχαίρι που κόβει και από τις δύο πλευρές».

Το πρόσφατο παράδειγμα με μεγάλη εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες τρομάζει: Μαζικές παραιτήσεις στελεχών με αφορμή το σχέδιο για συνεργασία με το Πεντάγωνο ώστε οπλικά συστήματα να περάσουν στα «χέρια» της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχει φτάσει στο σημείο που στο σύνολο των περιπτώσεων θα λάβει τη σωστή απόφαση» λέει ο κ. Δάγλας και όταν μιλά για τον μεγαλύτερο φόβο του, απαντά χωρίς δισταγμό: «Δεν μπορώ να φανταστώ τι επάγγελμα θα κάνει ο γιος μου στο μέλλον».

